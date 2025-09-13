「今日好き」小國舞羽、美ウエスト＆美脚披露「レベチスタイル」「全てのラインが綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/09/13】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた小國舞羽が12日、自身のInstagramを更新。美しいウエストと美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女のレベチスタイル
小國は「tiktokとは違うバージョン」と動画を投稿。ミニ丈のトップスにショートパンツを合わせたコーディネートで、美しいウエストラインと美しい脚を強調したスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「レベチスタイル」「憧れ」「全てのラインが綺麗」「可愛すぎる」「Instagram限定嬉しい」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。「夏休み編2023」「卒業編2024inセブ島」に参加した。雑誌「Seventeen」（集英社）専属モデルとしても活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身美女のレベチスタイル
◆小國舞羽、美ウエスト＆美脚際立つ動画を公開
小國は「tiktokとは違うバージョン」と動画を投稿。ミニ丈のトップスにショートパンツを合わせたコーディネートで、美しいウエストラインと美しい脚を強調したスタイルを披露している。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。「夏休み編2023」「卒業編2024inセブ島」に参加した。雑誌「Seventeen」（集英社）専属モデルとしても活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】