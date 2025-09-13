2026年放送・配信予定のアニメ「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」のキャストが13日、ワーナーブラザースジャパンのアニメ公式YouTubeチャンネルで解禁された。

9月13日は“北斗の拳の日”。1983年9月13日に「週刊少年ジャンプ」で北斗の拳の連載がスタートしたことから日本記念日協会に北斗の拳の日として登録された。今回同チャンネルは、そんな北斗の拳の日を記念した特別番組「『北斗の拳』の日だよ！！四兄弟全員集合！！〜アニメ新情報解禁スペシャル〜」を配信した。

ケンシロウ役の武内駿輔、ジャギ役の高木渉、トキ役の最上嗣生、ラオウ役の楠大典が集合。ケンシロウを演じた武内について、高木は「アフレコやった時びっくりした。もうぴったりだった。どんなケンシロウになるんだろうと思って楽しみにしてたら、ぴったりだなと思った」とコメント。

武内は「僕が歴代のキャストの中で、1番ケンの年齢に近いというか。なので、等身大の青年感っていうか。僕ならではのと言ったら恐縮なんですけど、そういった表現を目指していこうかなと」と説明した。