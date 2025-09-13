『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』第30話「高貴怪力！新たなティラノは王子様」、地獄の餅つき大会が始まる
冬野心央が主演を務める、スーパー戦隊シリーズ49作目『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第30話「高貴怪力！新たなティラノは王子様」が、あす9月14日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】二代目ティラノ登場 第30話予告動画
本作は、これまでのスーパー戦隊の中でも、最高最強の《ナンバーワン》を目指し、子どもたちに圧倒的な人気のある動物や恐竜＝《獣（けもの・ジュウ）》をモチーフにしたヒーローが活躍する物語となる。これまでの50年を超越する“ナンバーワン”の感動を生み、次の50年に向けて先陣を切る“ナンバーワン”の作品を目指す。
ゴジュウウルフ／遠野吠役を冬野心央、ゴジュウレオン／百夜陸王役を鈴木秀脩、ゴジュウティラノ／暴神竜儀役を神田聖司、ゴジュウイーグル／猛原禽次郎役を松本仁、ゴジュウユニコーン／一河角乃役を今森茉耶、ゴジュウポーラー／熊手真白役を木村魁希が演じる。
■第30話「高貴怪力！新たなティラノは王子様」あらすじ
いなくなった竜儀（神田）の指輪を手にし、二代目ゴジュウティラノとなったのは、自称“紅茶惑星”からやってきたプリンス・アッサム（笹森裕貴）だった！？ それに気づいたゴジュウジャーたちは、アッサムが起こすさまざまなトラブルに巻き込まれてしまい…!?
そんななかで、餅つきノーワンが地獄の餅つき大会を始めた！ 全力でナンバーワンバトルに挑み、最高の餅をつこうとする吠（冬野）に、アッサムは…!?
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
【動画】二代目ティラノ登場 第30話予告動画
本作は、これまでのスーパー戦隊の中でも、最高最強の《ナンバーワン》を目指し、子どもたちに圧倒的な人気のある動物や恐竜＝《獣（けもの・ジュウ）》をモチーフにしたヒーローが活躍する物語となる。これまでの50年を超越する“ナンバーワン”の感動を生み、次の50年に向けて先陣を切る“ナンバーワン”の作品を目指す。
■第30話「高貴怪力！新たなティラノは王子様」あらすじ
いなくなった竜儀（神田）の指輪を手にし、二代目ゴジュウティラノとなったのは、自称“紅茶惑星”からやってきたプリンス・アッサム（笹森裕貴）だった！？ それに気づいたゴジュウジャーたちは、アッサムが起こすさまざまなトラブルに巻き込まれてしまい…!?
そんななかで、餅つきノーワンが地獄の餅つき大会を始めた！ 全力でナンバーワンバトルに挑み、最高の餅をつこうとする吠（冬野）に、アッサムは…!?
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。