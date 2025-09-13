昔は「夫は外、妻は内」という役割分担が一般的でした。今でもそのスタイルで家庭を回している方もいるでしょう。しかし、配偶者に頼りきりにしてしまうと、いざというときに大きな困難に直面することがあります。さっそく見ていきましょう。

すべて妻任せだった――“亭主関白”76歳男性の告白

九州で暮らすAさん（仮名・76歳）は、大学卒業後40年以上、営業職として会社員生活を送りました。昔から「男は外で稼ぐ」「女は家を守る」が信条。家庭のことは一切、妻（享年72歳）に任せてきました。

「九州男児として、男は台所に立つものじゃない。家計も家事も女の役目だと思っていました。自分は毎月、小遣いを受け取るだけ。それが当たり前でした」

その結果、光熱費の支払いも銀行口座の管理も、料理も洗濯も、何ひとつ手を出さないまま定年を迎えました。

しかし、その生活はある冬の朝、唐突に終わりを告げました。「胸が苦しい……」とつぶやいた妻は、そのまま床に倒れ、病院に着く前に息を引き取りました。診断は大動脈解離。あまりに突然の別れに、現実感すらありませんでした。

親族だけの小さな葬儀を終え、ようやく日常を取り戻そうとしたとき、Aさんは愕然としました。銀行から葬儀費用を引き出そうとしても暗証番号が分からなかったのです。通帳はあっても記帳は止まったまま。試しに誕生日を入力すると口座はロックされてしまいました。

「銀行に行くこと自体なかった。だから暗証番号すら知らなかったんです。恥ずかしかった。名義は自分だったので銀行で再設定の手続きをしたけれど、数日間は本当に不安でした」

お風呂のお湯も溜められない…初めて知った「無力さ」

Aさんの苦難は続きます。「妻の年金はどうなるんだろう」。何もわからず、年金事務所で確認したところ、遺族年金は月数千円しか出ないとの説明。

「妻は専業主婦だから年金も安いと馬鹿にしていましたが、それでも月6万円弱あって、助かっていた。今後は自分の年金月15万円が頼り。妻の管理してくれていた貯金1,500万円がなければ、どうなっていたか……」

さらにAさんを追い詰めたのは日々の暮らしでした。食事は惣菜や外食に頼らざるを得ず、出費がかさみました。さらには、ボタン1つ押すだけのお風呂のお湯も貯められません。

加入している保険も固定資産税の支払い方も、何もわかりません。結局、妻が亡くなってからは、東京で結婚した娘が頻繁に足を運び、1つ1つ確認を進めてくれたといいます。

「娘は『だから私は家事や家計管理を一緒にできる夫と結婚したんだ』って言っていました。専業主婦だった妻に『お前は何も知らない』『俺がいなければ生きていけない』などといったこともありますが、馬鹿でした。それは自分だった」

全部妻任せにせず、口座や保険、毎月の支出は夫婦で共有しておくべきだった。亭主関白をやめて少しでも家事を手伝っていたら――妻を失って初めて、自らの無力さと向き合うことになったAさん。ようやく今、遅すぎる学びを重ねています。