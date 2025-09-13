この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ファッションスタイリストの黒田茜さんが、YouTubeチャンネルで「GU秋新作[40-50代]おすすめパンツ3！2025年9月店頭」と題した動画を公開。動画内では、元アパレルデザイナーならではの視点で、大人世代の女性に向けたGU秋新作パンツ3アイテムを徹底レビューした。

黒田さんは「カジュアル苦手な方でも抵抗なく履けるデザイン」と語り、40～50代女性にぴったりな商品を厳選。まず紹介したのは「チノバレルレッグタックパンツ」。通常のチノパンよりも「素材、デザインが綺麗め寄りなんですね」とコメントし、「セルロースの再生繊維が使われていて、しっとりと柔らかな肌触り」「ストーンと落ち感があるから大人の女性に合わせやすい」と、大人世代の体型や雰囲気を活かせるパンツだと強調した。

さらに2本目の「タックワイドパンツ」については、「シンプルなデザインでお仕事着にも使える」「この素材、このデザインで2990円というのが、もうおすすめポイントです」とコスパの高さを熱弁。また「ややウエストがきつく感じたので、ゴムの圧迫が苦手な方はワンサイズ上げるのもあり」と、体型に応じた選び方も丁寧にアドバイスしている。

最後に紹介したのは「デニムスウェットバレルレッグパンツQ」。「ジャージの素材だけどデニムの見え方」「イージーパンツ的なシルエットで、大人が履いてもおしゃれ」と魅力を解説。「裾がすぼまったジャージはカジュアルすぎて避けていた方にも、チャレンジしやすいデザイン」と新たな提案をしている。

