ガバッと穿くだけでキマる！【しまむら】40・50代の高見え♡「モノトーン系ボトムス」

「なにを着ればいいかわからない……」コーデ迷子になっているミドル世代におすすめしたいのは、穿くだけでおしゃれ見え & 高見えを狙える「モノトーン系ボトムス」。今回は【しまむら】で展開されている大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】から、バルーンスカートとコクーンパンツをご紹介。トレンド感のあるコーデも楽しめるモノトーン系ボトムスは、ワードローブの一軍になるかも。

一点投入でトレンド感アップ！ 大人に似合うバルーンスカート

【SEASON REASON by Lin.&Red】「バルーンスカート」各\2,189（税込）

ふわっと膨らむバルーンシルエットが特徴。ガバッと穿くだけでトレンド感のあるスタイルを楽しめそうなスカートは、おしゃれ迷子になっているミドル世代の救世主になるかも。マットな質感と高級感のあるモノトーンカラーで、大人っぽく甘さ控えめに着こなせそうなのも嬉しいポイントです。

主役級スカートでTシャツコーデをマンネリ打破！

着映え力抜群のバルーンスカートを投入すれば、そろそろ飽きてきたTシャツコーデも鮮度アップ。ボリューム感がありながら、落ち感のある素材でスッキリと着こなせそうなので、着太り感が気になるミドル世代も取り入れやすそうです。タックインしてメリハリをきかせれば、スタイルアップも狙えそう。

きれいめに着こなせて大人も挑戦しやすいコクーンパンツ

【SEASON REASON by Lin.&Red】「ペインターコクーンパンツ」\2,420（税込）

ほどよいコクーンシルエットで、大人も気負わずトレンドコーデを楽しめそうなパンツ。カジュアルすぎるのが苦手……そんなミドル世代も、リュクスなムードをまとってきれいめに穿けそうなブラックデニムなら挑戦しやすそうです。ハンマーループとペインターポケットがアクセントになり、穿くだけでこなれ感アップを狙えそう。

ウエストゴムで楽ちん！ 大人可愛いカジュアルコーデ

ウエストゴム仕様のコクーンパンツは、楽に穿けておしゃれ見えを狙いたいミドル世代の強い味方に。裾フリルが目を引くボーダートップスを合わせれば、大人可愛いカジュアルコーデが完成。腰まわりをふわっと隠せそうなので、パンツスタイルも自信を持って楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i