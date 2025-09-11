NBA理事会で決定…最初の3クォーター終盤に放たれる超ロングショットのスタッツ集計が変更

9月11日（現地時間10日）。NBAは、最初の3クォーターにおいて、残り時間が限られた状況で放つ超ロングショット、いわゆる“ヒーブショット”に関するスタッツ集計の変更を理事会で承認したと『AP』と『ESPN』が報じた。

勝敗がかかった第4クォーターと延長とは別に、第1から第3クォーターの残り数秒でロングショットを放っても、成功率が低くなることは明らかで、これまで多くの選手たちが避けていたと『AP』が報道。

ただ、2025－26シーズンからは変更となる。第1クォーターから第3クォーターまで、残り3秒以内にバックコートで始まったプレーで、36フィート（約11メートル）以上離れた位置から放たれたショットは、選手個人のスタッツではなく、チームのショット試投として記録される。

これはラスベガスやユタ、カリフォルニアで開催されていたサマーリーグで試験導入されていたルール変更で、今後は各クォーター終了間際のオフェンスで、ロングショットを狙う回数が増えることが予想できる。

なお、『SportRadar』によると、昨シーズンに最初の3つのクォーターで残り3秒以内に36フィートよりも離れた遠い位置から放たれたショットのうち、成功したのは4パーセントのみ。そのうち、ステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）が4本、ニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）が3本成功させていた。

【動画】カリーがこれまでのNBAキャリアで決めてきたロングショット集！





