Amazonにて、シミュレーションRPG「スーパーロボット大戦Y」のNintendo Switch版が特別価格で販売されている。セール価格は、標準価格から20%オフの円。

「スーパーロボット大戦Y」は、「スーパーロボット大戦」シリーズ家庭用最新作。本作独自の世界設定の中で、複数の収録作品がクロスオーバーするオリジナルシナリオが展開していく。

本作では「SSSS.DYNAZENON」、「ゴジラ S.P ＜シンギュラポイント＞」、「機動戦士ガンダム 水星の魔女」Season1が、「スーパーロボット大戦」シリーズ初登場となる。また「劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ」、「ゲッターロボ アーク」が家庭用シリーズでは初収録されている。

【2025年8月28日発売『スーパーロボット大戦Y』第３弾PV】

