YouTube動画『【浮気調査】2.ガラス工房から出てきた妻は…』では、探偵がリアルタイムで現場を追った一幕が公開され、視聴者の間で大きな話題を呼んでいる。



映像の冒頭、探偵は「多分ですが、ガラス工房へ向かっていると思われます」と淡々と報告。ところが次の瞬間、「あ、ここですね。1対、ガラス工房に入りました」と声色が変わる。張り詰めた空気のなか、カメラは対象者をしっかりと捉えていた。



そして数時間後――工房から出てきたのは妻だけではなかった。

「ん？1対が男性と一緒に出てきました」

探偵の声が一層鋭く響く。ふたりは自然な流れで合流し、そのまま肩を並べて歩き出したのだ。



さらに実況は続く。

「1対、男性と一緒にどこかへ向かっています」

緊迫した張り込みの中で浮かび上がったのは、夫が最も恐れていた“もうひとつの顔”。



動画のラストでは探偵が「引き続き動向をチェックしていきたいと思います」と語り、次の展開を予感させる幕引きとなった。



――割れたのはガラス細工ではなく、夫婦の信頼だった。



