　女優の飯島直子（57）が9日、自身のインスタグラムを更新。人間ドックに行ったことを伝えた。

　飯島は「きのうから一泊入院で　昨年、お休みしてしまった　女子会、あ、ちがった　婦人会人間ドックにいってきました　憂鬱な検査も姉や友人と一緒だと　楽しいです」と人間ドックを受診したことを報告。病院内での検査着姿の自撮りを複数枚投稿した。

　また「わたしにとって一番苦痛なのは、朝から何も食べれないこと　食事の量が少ないこと　姉が何度教えても病室番号を覚えないこと　血圧がグッと下がります　そして、決して美味しくない下剤を飲んでも　血圧上がって元気になるという不思議。バケモノか」と受診中の一幕を明かした。

　そして、フォロワーに向け「みんなもしっかり検査してね　おねがいね」と呼びかけ。「さ、火曜日お疲れさまでした　朝晩の気温変化で体調くずさないようにね　みんなゆっくり眠れますように　おやすみなさい　歯みがけよ　PS、写真なくウザ顔ばかりでごめんね　共に祈り」とつづった。

　この投稿に、フォロワーからは「人間ドック、お疲れさま」「検査大事ですよね」「本当に見習わないないとだわ」「心強いお仲間と一緒に検査。すごくいいね」「検査着まで着こなしちゃうところがステキ」「検査着が受付のお姉さんみたいで余計楽しく見える」「癒やされる〜」などの声が寄せられている。