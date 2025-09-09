元ＮＧＴ４８の荻野由佳が９日、自身のＳＮＳで第１子出産を発表した。

インスタグラムで「先日、無事に第一子を出産しました！」と報告。新生児の写真をアップし「出産は想像以上に大変で、まさに奇跡の連続でした！それでも、産声を聞いた瞬間に全ての力が抜け、初めて抱きしめたときには痛みも何もかも忘れるほどの喜びで、涙が止まりませんでした」と振り返った。

そして「トツキトオカ、お腹の中で胎動を感じながらすくすく育ってくれた我が子。ようやく会えたその瞬間は、何にも代えがたい感動で胸がいっぱいでした」と記し、「これからは家族みんなで力を合わせて、我が子を何よりも幸せにできるように、まだまだ未熟な私ですが、母として強く成長しながら、精一杯頑張っていきます！」と思いをつづった。

荻野はＡＫＢ４８の仮研究生やバイトＡＫＢを経て、２０１５年５月の「第２回ＡＫＢ４８グループドラフト会議」でＮＧＴ４８に指名され加入。１７年のＡＫＢ４８選抜総選挙では５位で初選抜入りすると、１８年の同総選挙でも４位に入り、２１年に卒業した。２６歳誕生日を迎えた今年２月１６日に結婚を発表し、お相手については「かねてよりお付き合いしていた方」と説明。同年４月に第１子妊娠を公表した。

【荻野由佳の投稿全文】

先日、無事に第一子を出産しました！

出産は想像以上に大変で、まさに奇跡の連続でした！それでも、産声を聞いた瞬間に全ての力が抜け、初めて抱きしめたときには痛みも何もかも忘れるほどの喜びで、涙が止まりませんでした。

トツキトオカ、お腹の中で胎動を感じながらすくすく育ってくれた我が子。ようやく会えたその瞬間は、何にも代えがたい感動で胸がいっぱいでした。

ずっとサポート・ケアをしてくれた家族、そして産院の先生方には心から感謝の気持ちでいっぱいです。これまでＳＮＳ上でも温かく見守ってくださった皆さん、本当にありがとうございます。

仕事終わりで疲れている中でも、毎日欠かさず最後の時間まで面会に来てくれた夫、ミルクやオムツ替え、抱っこも積極的に頑張り、私のケアまでしてくれました！ありがとうねぇ！！

これからは家族みんなで力を合わせて、我が子を何よりも幸せにできるように、まだまだ未熟な私ですが、母として強く成長しながら、精一杯頑張っていきます！