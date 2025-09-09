Google¤¬¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥§¥Ö¤ÏµÞÂ®¤Ë¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡¢¤½¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡©
¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ÊË¡¾Ê¤¬Google¤òÆÈÀê¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤ÇÁÊ¤¨¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢Google¤ÏºÛÈ½½ê¤ËÄó½Ð¤·¤¿°Õ¸«½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥§¥Ö¤Ï¤¹¤Ç¤ËµÞÂ®¤Ë¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Google Memorandum Ad Tech | DocumentCloud
https://www.documentcloud.org/documents/26086105-google-memorandum-ad-tech/
Google¤¬¶âÁ¬¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸¡º÷¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆÈÀê¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤ÈÏ¢Ë®È½»ö¤¬È½ÃÇ - GIGAZINE
»ÊË¡¾Ê¤ÏGoogle¤Ø¤ÎÀ§ÀµÁ¼ÃÖ°Æ¤È¤·¤Æ¡¢Chrome¤ÎÇäµÑ¡¦Android¤«¤é¤ÎGoogle¸¡º÷¤ÈGoogle Play¤ÎÀÚ¤êÎ¥¤·¡¦¸¡º÷¥Ç¡¼¥¿¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¶¡Í¿¤òÍ×µá¡£¤·¤«¤·¡¢¥á¡¼¥¿È½»ö¤Ï¸¡º÷¥Ç¡¼¥¿¤Î¸ø³«¤ä¼«¼Ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆÈÀê·ÀÌó¶Ø»ß¤ÏÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖGoogle¤ÏChrome¤òÇäµÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò2025Ç¯9·î¤Ë²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖGoogle¤ÏChrome¤òÇäµÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÈ½·è¡¢¤¿¤À¤·¼«¼Ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆÈÀê·ÀÌó¤Ï¶Ø»ß¡õAI¸¡º÷¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Ø¤Î¥Ç¡¼¥¿¶¦Í¤òµÁÌ³²½¤Ø - GIGAZINE
Google¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤ËÄó½Ð¤·¤¿À§ÀµÁ¼ÃÖ°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸¶¹ð(»ÊË¡¾Ê)Â¦¤Ï2023Ç¯1·î¤ËÄó½Ð¤·¤¿ÁÊ¾õ¤ÇÄó¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤ÈËÜ¼ÁÅª¤ËÆ±¤¸»ö¶ÈÊ¬³ä°Æ¤ò¿Ê¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤âÀ¤³¦¤ÏÊÑ²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶¹ðÂ¦¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇºÛÈ½¤äºÛÈ½½ê¤ÎÀÕÇ¤È½·è¡¢µßºÑÁ¼ÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Úµò³«¼¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î»ÊË¡¼êÂ³¤¤¬Â³¤¯´Ö¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¹¹ðµ»½Ñ¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÀÅ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À§ÀµÁ¼ÃÖ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤·¤«¤·¡¢ÊÑ²½¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£AI¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¹¹ðµ»½Ñ¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥ÈTV¤ä¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥§¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¹¹ð¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Î¿Íµ¤¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Google¤Î¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¿·¤·¤¤À®Ä¹Ê¬Ìî¤ËÅê»ñ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Î»ö¼Â¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥§¥Ö¤Ï¤¹¤Ç¤ËµÞÂ®¤Ë¿êÂà¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶¹ð¤¬Äó°Æ¤¹¤ë»ö¶ÈÊ¬³ä°Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¿êÂà¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥§¥Ö¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¹¹ð¼ýÆþ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È±¿±Ä¼Ô¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¡Î§¤¬ÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÛÈ½½ê¤¬ºÇ¸å¤Ë¹Ô¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»Ô¾ì¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¶È³¦¤ò¡¢¤µ¤é¤Ëºî¤êÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
IT·Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎThe Verge¤ÏGoogle¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Google¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÈÌ¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿ÆâÍÆ¤È¡ÖÃø¤·¤¯Ì·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Google admits the open web is in ¡Ærapid decline¡Ç | The Verge
https://www.theverge.com/news/773928/google-open-web-rapid-decline
The Verge¤Ï¡¢Google¤¬¤³¤³¿ô¥ö·î´Ö¡Ö¥¦¥§¥Ö¤ÏÈË±É¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢AI¤¬¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿¤È»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿¡¢Google¤Î¥¹¥ó¥À¡¼¡¦¥Ô¥Á¥ã¥¤CEO¤äÂ¾¤Î´´Éô¤¬¡¢AI¸¡º÷¥Ä¡¼¥ë¤ÎÆ³Æþ¸å¤â¡Ö¥¦¥§¥Ö¤ÏÈË±É¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤·¡¢Google¤¬Ë¡Äî¤Ç¼«¤é¤ò¤è¤ê¼å¤¯¡¢ÆÈÀêÅª¤Ç¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ëÌÀ³Î¤ÊÆ°µ¡¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËThe Verge¤Ï¡¢Google¤Î¼çÄ¥¤¬Ë¡ÄîÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥µ¥¤¥È±¿±Ä¼Ô¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â½Ò¤Ù¡¢Google¸¡º÷¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àÊÑ¹¹¤äAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¸Ä¿Í¥µ¥¤¥È±¿±Ä¼Ô¤¬¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¸º¾¯¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢Ä´ºº²ñ¼Ò¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢Google¸¡º÷¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¿Í¤Î¿ô¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖAI¤Ë¤è¤ë³µÍ×¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ç¤µ¤é¤Ë¸º¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Google¸¡º÷¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬·ã¸º¤·¡ÖAI¤Ë¤è¤ë³µÍ×¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë´íµ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¤Î»ØÅ¦ - GIGAZINE
Google¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤ÏThe Verge¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¼ÌÀ¤ÏGoogle¤ÎË¡Åª½ñÎà¤ò×ó°Õ(¤·¤¤)Åª¤ËÈ´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸í²ò¤ò¾·¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Á°ÃÊÍî¤«¤é¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥§¥Ö¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¹¹ð¡Ù¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥§¥ÖÁ´ÂÎ¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¡¢The Verge¤Î¸«²ò¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£