【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間9日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地でのロッキーズ戦前に、キャッチボールを中断して走塁練習を行った。約3分ほど、二塁走者の想定で打撃練習の打球でダッシュと帰塁を繰り返した。

試合前、キャッチボールに登場した大谷は数分間行った後、一時中断して二塁ベース付近へ。クリス・ウッドワードコーチが見守る中で、打球判断の練習を行った。

大谷が試合前練習時に走塁練習を行うのは珍しい。ウッドワードコーチは練習の実施について「この3週間、チーム全体がやっている。チームとして走塁でミスが出ていた。ライナーで選手たちがダブルプレーに打ち取られたりしていた。野手のいないところに飛ぶ打球が読めていなかったりしたので、チーム全員に、打撃練習中に走塁をするか聞いた」と経緯を話した。

前日7日（同8日）のオリオールズ戦で9回に四球で出塁。続くベッツが左翼フェンス直撃の打球を放つと、一塁走者の大谷は二塁でストップするという場面もあった。ウッドワードコーチは「うちはチームとしての走塁は可もなく不可もなくだと思う。まだ完成の途上だ。なので、私が判断し、我々コーチ陣全員が、選手全員が出て来て練習するのが良いと判断した」と、前日のミスによるものではないと説明した。（Full-Count編集部）