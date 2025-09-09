薄毛や抜け毛は多くの男性が抱える深刻な悩みとなっている。「自分に自信が持てない」「人からの視線が気になる」といった心理的な影響から、日常生活にまで支障をきたすケースも少なくない。



【調査結果】仕事や恋愛にも影響？薄毛で共通する大きな悩み

駅前AGAクリニックはこのほど、男性350人を対象に、薄毛の悩み・市販の育毛剤の効果についてのアンケート調査を実施、結果を公開した。



まず、「自身の薄毛や抜け毛に対してどのように感じているか」について、成人男性の約34％が現在進行形で「少し気になる」または「非常に気になる」と回答。多くの男性が髪に関する悩みを持っていることが分かった。年代別で見ると、20代では約18％の人が薄毛を気にしている一方で、30代になると約28％、40代では約43％、そして50代以降では実に約52％の人が薄毛・抜け毛を深刻な問題として捉えていた。



続いて、「薄毛の悩み」について聞いた。薄毛によって何かしらの悩みを抱えている人が約半数を占めており、最も多かったのは「自信が持てなくなった」（100人）、次いで「恋愛・結婚・人間関係に支障がある」（37人）、「就職・仕事に不安がある」（25人）と続いた。薄毛の悩みは、自信の低下から始まり、最終的には仕事や恋愛にまで影響を与える深刻な問題だということが分かる。



最後に、薄毛が気になっていると回答した人に「現在、育毛剤を継続的に使用しているか」を聞いたところ、「はい」と回答したのは全体のわずか約24％となった。短期利用者を含む、実際に育毛剤を使用した経験がある人にその効果を聞いてみると、全体の約61％が「効果を感じない」「むしろ抜け毛が増えた」と回答。市販の育毛剤を使用している多くの方が、期待していた効果を実感できずにいる現実が明らかとなった。



（よろず～調査班【ライフ】）