日本代表と現地時間9月9日に対戦する

日本代表（FIFAランク17位）は現地時間9月9日、米オハイオ州コロンバスのLower.com フィールドで、アメリカ代表（同15位）と対戦する。

同8日に前日会見に臨んだアメリカのマウリシオ・ポチェッティーノ監督は「私は日本代表をよく見ています。前回のカタールW杯でのスペインとの試合も見ました。未来がとても楽しみなチームであり、そして対戦するには最も難しい相手のひとつだと思います。明日の試合が本当に楽しみです」と明かした。

日本とは深い縁がある。自身が初めて監督を務めたスペイン1部エスパニョール時代に、元日本代表MF中村俊輔氏を獲得。「短い期間でしたが、彼との時間はとても素晴らしいものでした。コンディションに問題があり、必ずしくもよくありませんでしたが、彼のことは素晴らしい選手、仲間として良い思い出だけが残っています」と懐かしんだ。またエスパニョールで現役時代にチームメートなったFW西澤明訓氏についても「素晴らしい選手だった」と言及した。

トッテナム（イングランド）やパリSG（フランス）を指揮したアルゼンチン人指揮官は、1年前の2024年9月に北中米W杯のホスト国であるアメリカ代表監督に就任。6月にゴールドカップでは準優勝を果たしたが、国際親善試合では、トルコ、スイス、そして今月6日に対戦した韓国に0-2で敗れ、3連敗を喫している。

アメリカ国内では批判する声も挙がっており、日本戦は大事な試合となる。「もちろん、外部から批判があることは理解しています。結果としてはまだ現れていないかもしれませんが、プロセスは着実に進んでいます。韓国と日本は非常に似たシステムでプレーしてります。だからこそ、我々にとって良いテストになります。明日は異なるアプローチを長く試すかもしれません。相手をどう崩すのか、またどう抑えるのか。その両方を学ぶ良い機会になると思います」と語った。（FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎 / Shintaro Inoue）