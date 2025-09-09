残暑で疲れた胃に沁みる…20分で『超簡単サムゲタン』全部家にある材料で作れる！

滋養たっぷりの韓国料理「サムゲタン」が、なんと20分で！

手羽元と野菜を鍋に入れて煮るだけで、体にしみわたる一杯に。特別な材料も手間もいらない、思い立ったらすぐ作れる超簡単レシピです。

『サムゲタン』のレシピ

材料（ 2 人分）

鶏手羽元……8本（約480g）

ごぼう……80g

しょうが……1かけ

にんにく……2かけ

米……大さじ2（約30g）

鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1

酒

塩

作り方

（1） 材料の下ごしらえをする

・米はざるに入れてさっと洗い、水けをきる。

・しょうがは皮をむいて横に薄切りにする。

・にんにくは縦半分に切る。

・ごぼうはたわしでこすってよく洗い、皮つきのまま長さ4〜5cmに切り、縦半分に切る。

・鶏肉はペーパータオルで水けを拭く。

（2）加熱する

フライパンに水3カップ、酒1/3カップ、鶏ガラスープの素、塩小さじ1/3を入れ、鶏肉、ごぼう、にんにく、しょうが、米を加えて強めの中火にかける。煮立ったらアクを取り、ふたをして弱めの中火で6分ほど煮る。鶏肉を返して再びふたをし、8分ほど煮る。

おいしく作るコツ

米を少量加えることでスープにほどよいとろみがつき、より濃厚なうまみが楽しめます。

骨つき鶏からじんわり広がるうまみで、体も心もほっとひと息。 「ちょっと疲れたな……」そんな日こそ無理なく栄養チャージしてくださいね。

（『オレンジページ』2025年9月2日号より）