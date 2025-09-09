残暑で疲れた胃に沁みる…20分で『超簡単サムゲタン』全部家にある材料で作れる！
滋養たっぷりの韓国料理「サムゲタン」が、なんと20分で！
手羽元と野菜を鍋に入れて煮るだけで、体にしみわたる一杯に。特別な材料も手間もいらない、思い立ったらすぐ作れる超簡単レシピです。
『サムゲタン』のレシピ
材料（ 2 人分）
鶏手羽元……8本（約480g）
ごぼう……80g
しょうが……1かけ
にんにく……2かけ
米……大さじ2（約30g）
鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1
酒
塩
作り方
（1） 材料の下ごしらえをする
・米はざるに入れてさっと洗い、水けをきる。
・しょうがは皮をむいて横に薄切りにする。
・にんにくは縦半分に切る。
・ごぼうはたわしでこすってよく洗い、皮つきのまま長さ4〜5cmに切り、縦半分に切る。
・鶏肉はペーパータオルで水けを拭く。
（2）加熱する
フライパンに水3カップ、酒1/3カップ、鶏ガラスープの素、塩小さじ1/3を入れ、鶏肉、ごぼう、にんにく、しょうが、米を加えて強めの中火にかける。煮立ったらアクを取り、ふたをして弱めの中火で6分ほど煮る。鶏肉を返して再びふたをし、8分ほど煮る。
おいしく作るコツ
米を少量加えることでスープにほどよいとろみがつき、より濃厚なうまみが楽しめます。
骨つき鶏からじんわり広がるうまみで、体も心もほっとひと息。 「ちょっと疲れたな……」そんな日こそ無理なく栄養チャージしてくださいね。