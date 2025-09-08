この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

美容外科医の高須幹弥氏は、自身のYouTubeチャンネルで、楽待チャンネルの切り抜きショート動画「【新NISA】高須幹弥『完全な罠ですね』が大炎上してる件について」を取り上げ、過去の発言の意図と今後の金融所得課税について語った。



高須氏は、過去に述べた「新NISAは完全な罠ですね」という発言が一部で炎上した経緯に触れ、その真意を説明した。新NISAの非課税枠が1,800万円に拡大されたことについて、「政府からの大盤振る舞い」と受け止める向きがある一方で、「1,800万円という非課税枠はあくまで一般層向けで、より多額の金融所得を持つ富裕層には増税が進むというメッセージだ」との見方を示し、この状況を「完全な罠」と表現した。



また、「頑張っている人が結果を出して収入が増える社会は望ましい」としたうえで、労働所得の累進課税と異なり、金融所得は一定の税率で頭打ちになるため実効負担が下がる「1億円の壁（所得が1億円を超える層で税負担率が低下するとされる現象）」の不公平さを指摘した。



さらに、「超富裕層はすでにミニマムタックス（最低税負担を確保する仕組み）で金融所得課税が強化されている」と言及。今後はその対象が広がり、一般の富裕層にも適用される可能性に触れ、「いずれは累進課税に近い形になるのではないか」との見解を述べた。



高須氏は、意見に賛否が生じることを前提に「世の中にはさまざまな立場の人がいる」と述べ、金融や税制について多角的に考える重要性を訴えた。

