Snow Man¤¬¿·¶Ê¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î±Ñ¸ì¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØM COUNTDOWN¡Ù¡ÊÄÌ¾ÎM¥«¡¿¥¨¥à¥«¡Ë¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¡Ö¥Á¥Ã¥±¥à¡×±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤âµÜ´ÛÎÃÂÀ¤ÎÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤É¤Î¥·ー¥ó¤â¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ëµÜ´Ü¡£¥á¥ó¥Ðー¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸åÎó¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿»þ¤â¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹¤é·è¤·¤Æ¼ê¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ËÍÙ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥Ã¥±¥à¤Î¿½¤·»Ò¤À¡×¡Ö²¿²ó¤â¸«¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ä¤¤¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼¤ä¡¢¡ÖK¥Ý¥ª¥¿¥¯¤À¤±¤É¤³¤ì¤«¤é¤Ï´ÜÍÍ¤â¿ä¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£