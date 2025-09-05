本音を言う塾講師が指摘「発達障害はもはや“障害”ではない」教育現場のリアルから鋭く語る
YouTubeチャンネル「本音で語る塾講師のチャンネル」にて、塾講師の財部真一氏が「発達障害急増の理由と本当の姿に隠された真実とは」と題し、話題のテーマである“発達障害”について自身のリアルな現場経験と独特の視点から熱く語った。
財部氏は冒頭、「発達障害が急増している。こんな話、皆さんお耳にしたことないですか？」と問いかけた上で、「障害っていう名前が悪いんですよね」と疑問を投げかけた。続けて、「発達障害とはADHD、ASD、学習障害などがあり、その診断基準はアメリカ精神医学会が発行するDSM-5に基づいている」と解説。“障害”と呼ばれる線引きの曖昧さや、診断そのものの難しさについても「線引きがない…はっきりした線引きが不可能なんです」と指摘した。
また、現場で接した経験として「公立中学校の20%から30%が学習障害になっちゃうんじゃないかなって思うような感じの子でした」と述べ、診断や受診が増えたことで“急増”が印象づけられていると説明。その上で、「最近発達障害が急増しているっていうのは、気になる人が増えて、診断する人が増えている。これが最も大きな要因でないか」と独自の見解を明かした。
学歴社会や現代社会の複雑化も問題視。「今の社会に適応できない人をあぶり出していて、それを増やしている」と述べつつ、「発達障害を持つ脳は、トレードオフの関係で、苦手な部分と得意な部分の差が激しい」「環境さえ揃えば、うまく力を発揮する場合も多い」と、個性としてのポジティブな側面を強調。
「普通の人というものをどのように定義するかは非常に難しいですが、発達障害は人間全体に広がる多様性であることを示している」と訴え、「皆さんはどう感じられますでしょうか」と視聴者に投げかけた。そして「発達障害は欠陥ではありません。残念ながら今の学歴社会では生きづらい人が多いかもしれませんが、うまくその形を変えることで生きやすくすることは可能」とメッセージ。
動画の締めくくりには、次回動画で“親ができる環境条件の整え方”に触れると予告し、「今日も最後までご視聴くださり、本当にありがとうございました」と感謝を述べた。
