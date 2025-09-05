移籍金総額『1兆4467億円』！今夏サッカー移籍市場が男女とも過去最高を更新

選手の移籍が活発化し、それに伴い移籍金も高騰している現代サッカー。

先日ニューカッスルからリヴァプールへ移籍したスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクの移籍金は、推定1億2500万ポンド（約249億円）と伝えられており、世界中のサッカーファンを驚かせた。

そうした中、FIFA（国際サッカー連盟）は4日、今年6月1日から9月2日までに実施されたミッドイヤー・ウィンドウの国際移籍動向をまとめたデータを発表した。

その結果、男女ともに移籍活動・移籍金の両面で過去最高を更新したことが明らかになった。

FIFAが発表したデータは以下の通り。

・男子サッカーの移籍金総額は、97億6000万ドル（約1兆4467億円）に達し、過去最高を更新（2024年半ばと比較して50パーセント増加）

・女子サッカーの移籍金総額は、1230万ドル（約18億2300円）に達し、過去最高を更新（2024年半ばと比較して80パーセント増加）

・男子（約1万2000人）と女子（1100人超）両方の移籍した人数が新記録を更新

FIFAは「男子サッカー市場は前例のないレベルの活動と支出を記録し続け、女子サッカーは急速な成長を示し続けた」とつづり、サッカーの国際的なプロフェッショナリズムの高まりを強調した。

発表によると、イングランドサッカー協会所属クラブが選手の移籍金に30億ドル（約4450億円）以上を投じ、単一協会として過去最高の出費を記録。

移籍による選手受け入れ先としてもイングランドがトップに。次いでポルトガル、ブラジルが続いた。

こうした動きについて、FIFAの法務・コンプライアンス担当役員のエミリオ・ガルシア・シレロ氏は「男子サッカー市場における動きは、2026年FIFAワールドカップ開催を来年に控えた重要な転換点である」とコメントを残した。

また、今夏行われた女子サッカーの移籍市場で、最大出資国となった協会はアメリカで、同国協会所属クラブは400万ドル（5億9300万円）以上を女子選手獲得に費やした。

ガルシア・シレロ氏は「女子のクラブサッカーの爆発的成長を示す数値」として、女子サッカービジネスの急成長を高く評価した。

男女ともに移籍市場で「過去最高」を更新し、今後も移籍金のさらなる高騰が予想される。また、移籍市場の世界的な拡大は、サッカーが新たな成長段階へ踏み出していることを象徴している。