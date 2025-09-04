¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡ª¡Ä15ºÐ¥À¥¦¥Þ¥ó¤âÁª½Ð¡¢¥¸¥§¥º¥¹¤Ï³°¤ì¤ë
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï3Æü¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÎ×¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï16Ç¯¤Ö¤ê¤ËCL¤Î¥Ù¥¹¥È4¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½à·è¾¡¤Ç¸å¤Ë²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤ËÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£Èá´ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤È¤È¤â¤Ë²¤½£¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¯¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FW¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤ä¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤é8Ì¾¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÂç·¿Êä¶¯¤ò´º¹Ô¤·¡¢²¤½£¶þ»Ø¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿ØÍÆ¤òÀ°¤¨¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎA¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½DF¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¡¦¥µ¥ê¥Ð¤ä¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½MF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¤é¼çÎÏ¤¬½çÅö¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¿·ÀïÎÏ8Ì¾¤âÁ´°÷¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï15ºÐ¤ÎU¡Ý17¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥À¥¦¥Þ¥ó¤â¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£°ìÊý¤Ç¡¢Éé½ýÎ¥Ã¦¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤ÏÅÐÏ¿³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼¤ÈU¡Ý21¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥Ì¥ï¥Í¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏA¥ê¥¹¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢B¥ê¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢»î¹ç¤Ø¤Î½Ð¾ì¤â²ÄÇ½¤È¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤ÏÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢¥¹¥é¥ô¥£¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¢¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢¥«¥¤¥é¥È¤ÈÂÐÀï¡£¸½ÃÏ»þ´Ö16Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë½éÀï¤Ç¤ÏÅ¨ÃÏ¡Ø¥µ¥ó¡¦¥Þ¥á¥¹¡Ù¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¢¨¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÉ½µ¤Ï²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊUEFA¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ØUEFA.com¡Ù¤ò»²¾È
¢§GK
1¡¡¥À¥Ó¥É¡¦¥é¥ä
13¡¡¥±¥Ñ¡¦¥¢¥ê¥µ¥Ð¥é¥¬
35¡¡¥È¥ß¡¼¡¦¥»¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥É
¢§DF
2¡¡¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¡¦¥µ¥ê¥Ð
3¡¡¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥â¥¹¥±¥é
4¡¡¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È
5¡¡¥Ô¥¨¥í¡¦¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨
6¡¡¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹
12¡¡¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼
33¡¡¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê
¢§MF
8¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢
10¡¡¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼
16¡¡¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Î¥¢¥´¡¼¥ë
19¡¡¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë
20¡¡¥Î¥Ë¡¦¥Þ¥É¥¥¥¨¥±
23¡¡¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î
29¡¡¥«¥¤¡¦¥Ï¥ô¥¡¡¼¥Ä
36¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£
41¡¡¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹
56¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥À¥¦¥Þ¥ó
¢§FW
7¡¡¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«
11¡¡¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê
14¡¡¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å
