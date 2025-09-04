『野犬の里親になりたい』9歳の娘さんにそう猛アピールされたご家族。意を決して野犬の子犬を迎え入れたら…？その後のワンコとご家族の姿は感動を呼び、投稿は記事執筆時点で3.8万回再生を突破。「優しい娘さん」「かわいいワンコ♡」「幸せに」といったコメントが寄せられることとなりました。

TikTokアカウント「yakenhogo」に投稿されたのは、一匹の野犬とご家族の感動のストーリーです。岩穴で生まれた野犬の子犬「すい」ちゃんを家族として迎え入れるきっかけは、投稿主さんの娘さんの熱烈なアプローチだったそう。

当時9歳の娘さんは、学校の人間関係に疲れてしまい保護犬の本を読むことが癒しだったとか。その中で多くの野犬が殺処分されている事実を知り『一匹だけでもお迎えしたい』と家族を説得。しかし投稿主さんは、調べるほどに『野犬は危険』だと怖くなっていたといいます。

娘さんの熱い思いを受け止め、一度見に行ってみよう…そう足を運んだ先でいたのがすいちゃんでした。震えながらも優しさと愛に満ちたお目目に全員が恋に落ちていたそう。

愛情を受け健やかに成長

家族となったすいちゃんの存在は日に日に大きくなっていったそう。犬が怖かった息子さんをもメロメロにし、出逢ったときと変わらず優しさにあふれたすいちゃんは、日々ご家族を癒しているといいます。

『野犬＝怖い』というイメージを払拭し、野犬の魅力を伝えたい…そんな思いから日々すいちゃんの愛らしい姿を発信していると綴る投稿主さん。その言葉通り、賢さと穏やかさをあわせもつすいちゃんの姿は、多くの人に笑顔を届け続けています。

この投稿には「本当に優しいお顔ですね」「お目目クリックリでかわいい」「ご家族の愛が伝わったんですね」などのコメントが寄せられています。

気持ちよくて白目に…！

別の投稿には、トロ～ンとリラックスの極みであるすいちゃんの姿が紹介されています。臆病な子犬だったすいちゃんですが、成長した今ではこれ以上ないほどまったりと寛ぐ姿を見せるようになったそう。

お布団に横になっているすいちゃん、ママに撫でられると徐々に白目に…！心地よい手の温もりにあっという間に夢の中へと旅立ったそう。こんなに安心した寝姿を見せてくれるのは、ひとえにご家族の愛の賜物ですね♡

現在7歳になったすいちゃん。ご家族との微笑ましい日常は、TikTokアカウント「yakenhogo」をご覧ください！

