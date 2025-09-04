沖縄でロングバカンス。最後の1泊は、那覇の「ザ・ナハテラス」が最適解なワケ
ゆったりロングステイする人も多い沖縄。その場合、空港から離れたリゾートを楽しみ、最後に市街で遊ぶというのが、沖縄ツウ。
そんなニーズにぴったりなのが、利便のよい立地にある「ザ・ナハテラス」だ。
最後の夜こそ、老舗らしい安心できるもてなしとともに過ごしたい
閑静かつ便利な立地！
「ジ・ウザテラス ビーチクラブヴィラズ」をはじめ沖縄で５つのホテルを運営するザ・テラスホテルズ。この地のリゾートを牽引する同社が唯一市街に持つホテルが「ザ・ナハテラス」だ。
市街はカジュアルなホテルが多く、リゾートで優雅に過ごしたあとは落差を感じてしまうこともあるが、その点、ここは申し分なし。
館内最大の客室「テラススイート」（100屐法寝室に設けられたコーナーの窓からは、那覇の夜景を臨める
クラブラウンジやバトラーサービスがあり、客室もシンプルで品のあるデザイン。
1999年に開業した老舗シティリゾートのため、館内の植栽も豊かに育っている
庭に咲く常夏の植物、籐の家具やウッドのブラインドなど南国らしさも漂う。
県産食材を織り交ぜたレストラン『ファヌアン』は緑溢れるテラス席が心地良い。朝昼夕食を提供
レストランはタパス＆グリル『ラ・シマ』はじめ４軒がそろい、館内での食事も実に優雅。
『ラ・シマ』ではスペイン製チャコールオーブンを導入し、島野菜や沖縄県産紅豚といった地元の食材を活かした火入れを実現する。
クラシックな内装で、古きよき沖縄を感じられるライブラリーバー『ノーベンバー』
食後はバーで県産の黒糖を原料にしたラム酒のカクテルで乾杯。
最後の一泊まで優雅な気分のまま帰路について、旅を完結できるのだ。
買い物も観光も楽しめる！「ザ・ナハテラス」周辺MAP
■施設概要
施設名：ザ・ナハテラス
住所：沖縄県那覇市おもろまち２-14-１
TEL：098-864-1111
料金：１泊２名朝食付き￥32,400〜
部屋数：全145室