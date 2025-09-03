〈ローソン社長になって自分の傲慢さに気づいた〉 サントリー会長辞任の新浪剛史氏が本誌に語った言葉

９月１日付でサントリー会長職を辞任

サントリーホールディングス（以下・サントリーHD）の新浪剛史氏（66）が９月１日付で、代表取締役会長を辞任した。

報道各社が報じたところによると、新浪氏は、アメリカから大麻由来の違法成分「THC」が含まれたサプリメントを購入した疑いがあり（９月２日配信の朝日新聞では、新浪氏自身が朝日新聞の取材に応じ『購入したサプリは合法の「CBD（カンナビジオール）」である』と説明したと報じている）福岡県警が８月22日に、東京・港区にある新浪氏の自宅の家宅捜索を行ったという。

「捜査に対し、新浪氏は『適法だと思っていた』と説明しており、日テレNEWSによると捜索の際に『知人の女性が一方的に送りつけてきた』と、関与を否定していると報じられていました」（全国紙社会部記者）

９月２日15時からサントリーHDの鳥井信宏社長と山田賢治副社長が記者会見を行い、新浪氏が会長職を９月１日付で辞任したことを正式に発表した。

それによると、８月21日深夜に新浪氏本人から「疑惑が生じている」との一報が入り、22日の昼までに、同日早朝に「家宅捜索が入った」との連絡があったという。その情報はすぐに経営幹部に共有され、外部弁護士が新浪氏にヒアリングを行った。

その後、新浪氏は23日に『サントリーグローバルスピリッツ』の行事に参加するために渡米。26日に臨時取締役会を開き、新浪氏はリモートで参加。詳しい経緯について説明を行った。そして、28日に新浪氏を除く全取締役、全監査役で緊急ミーティングを行い、「新浪氏は、経営陣として求められる資質に欠く」という結論に達し、「新浪氏の辞任についての協議」を行った。その結果、９月１日に、鳥井氏と新浪氏が話をし、新浪氏から辞表届を受理したという。

新浪氏は慶應大学経済学部卒業後、1981年に三菱商事に入社。’02年５月、三菱商事が筆頭株主で一部上場企業のローソン社長に就任した。’14年からは、創業家以外で初のサントリー社長になった。10年間の在籍で国際事業を拡大し、売上を伸ばし続けた功績は高く評価され、今年３月には会長に就任。佐治信忠会長（79）との２人会長体制を敷いたばかりだった。

’23年から経済同友会代表幹事も務め、日本の経済界を代表する人物となった。『FRIDAY』は、そんな新浪氏がローソン社長に就任して６年経った’08年（12月12日号）にロングインタビューを行っている。そこで語られたのは、43歳で一部上場企業のトップに就任したエリート社長の挫折と、新たな”気づき”だった。（《》内の記述は過去記事より引用。年齢・肩書はすべて当時のもの）

《「本当に傲慢でした」》

《三菱商事の社員だった1998年７月、食糧グループ外食事業チームリーダーに就いた新浪は、業績低迷中の日本ケンタッキー・フライド・チキンの再建に取り組んだ。

「ケンタッキーは、悪い店舗をたくさん抱えながらメニューを増やしてしまった。メニューを増やすと、看板商品のフライドチキンの加工工程で、どうしても手作り部分が減ってしまう。手を抜くと味が落ちる。それをお客さんが感じたんです。そこで、私はメニューをうんと減らして、商品をフライドチキンに絞り直したほうがよいと提案しました。そうすると美味しくなるわけです。美味しくなると、社員のプライドが保てる。社員は美味しいフライデチキンこそがプライド。プライドのためにみんなが頑張り、見違えるように業績がよくなりました」》

その後、ローソンプロジェクト統括室長兼外食事業室長などを経て、新浪氏は’02年５月、ローソン社長に就任する。商事が役員未経験者を東証一部上場企業の社長に据えるのは初めてで、まさに異例の人事。“伝説の男”として財界の注目を浴びることになる。

新浪氏は当初、セブン-イレブンの成功事例に基づき、同じことをさせようとトップダウンで指示。その結果、社内の風通しは悪くなり、社員のプライドは傷つき、さらにモチベーションまで低下させてしまう。その当時の自身について、新浪氏は、

《「本当に傲慢でした」》

と、語った。

《「大阪出身で、かつ地方にこれだけ根を生やしているローソンは、東京発のセブン-イレブンとは生い立ちからして全然違う。にもかかわらず、僕は、『セブン-イレブンにできることが、なぜローソンはできないんだ』と怒鳴りまくっていたんです。これでは社員も無くしてしまいますよね」》

腹心から批判され、自分の過ちに気づいた新浪氏は、以来、経営会議では「怒らないようにしよう」「みんなの意見を聞いてから話そう」と従来の考え方を改め、平易な言葉で現場と緊密なコミュニケーションを行うことを心がけるようになったという。

《「社員が新しいことをしてもし失敗したとしても決して罰しません。社員には『やりたい』と手を挙げさせることが大事です。そのためには社員が元気出なきゃいけない。だから『元気になろーソン！』とやっているわけです」》

「二人三脚でやると言ったのに」

この６年後、新浪氏はサントリーの社長に就任。ローソン時代の“気づき”は、しっかり生かされ、サントリーの業績も大幅に増やした。

会見で、新浪氏の辞任を発表した鳥井社長は、

「私も新浪氏と仕事をしてきたし、（今年３月の自身の社長就任発表で）新浪氏と２人で会見したことを覚えている人もいると思うが、二人三脚でやると言ったのに非常に残念だ」

と感情を露わにし、悔しさを滲ませた。捜査の結果如何にかかわらず、新浪氏がサントリーに復帰することはないという。この結果に、残念としか言いようがない。