この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『歯科医の暴露チャンネル【前岡遼馬】』で、前岡歯科医院の院長・前岡遼馬先生が、自身が「受けない」とする治療とその理由を語った。前岡先生は「自分が受けない治療を患者に勧めることは医療従事者としてあってはならない」とし、「患者の健康を守るために正直に伝える」と述べた。



冒頭で前岡先生は、歯科の保険診療について、「医科とは事情が大きく異なる」と指摘。診療報酬が低く設定され、本来必要な時間を確保しにくいと主張した。たとえば虫歯治療では、健康な歯質を極力削らず正確に除去し、詰め物を審美的に仕上げるには「本来は1時間ほどかかるが、その時間を取りにくい」と語った。報酬額が現場の裁量外で決まるため実情と乖離し、結果として質が下がり得るとも述べた。



この結果として、「十分なカウンセリングや原因の診断・分析、改善策の助言に時間を割きにくい」状況が生まれ、歯科医院は収益上、スピード重視の対症療法に偏りやすいと説明。「ホームページで『患者さんに寄り添った医療』を掲げても、実際の診療が伴わない場合がある」と懸念を示した。



一方で自由診療についても、材料を高価なものに替えるだけでは不十分だと強調。虫歯の削り方や型取りなど各工程に十分な時間と手間が伴わなければ「材料名だけが自費で、内容は保険診療と変わらないと受け取られかねない」とし、品質は「どれだけ時間と労力をかけ、丁寧に行うか」で決まると述べた。



自由診療の中で前岡先生が「受けるべきではない」と名指ししたのがセラミック矯正である。これは歯を動かす矯正ではなく、歯を削って被せ物で形態を変え、見た目を整える処置を指す。見た目は改善できる一方で「清掃性が低下しやすく、再治療のリスクも残る」とし、「天然歯は一度削れば元には戻せない」と問題視した。セラミック矯正を積極的に勧める歯科医師についても、前岡先生は厳しく批判した。



「お金がないと良い治療は受けられないのか」という問いには、「多くの場面で一定の費用と時間は必要になることが多い」としつつ、安易に諦めるのではなく歯の価値を理解して検討すべきだと述べた。根拠として、1本の歯の損害賠償額が高額と認められた判例があると紹介し、質の高い自由診療の費用は「相対的に高くないと感じられる場合がある」と主張した。



最後に前岡先生は、最も重要なのは予防だと強調。「病気にならない、治療を受けないことが理想」であり、原因の理解や食習慣・歯磨きなど生活習慣の改善が不可欠とした。そのうえで治療が必要な場合は、不要な自費治療を見分ける知識と歯科医院選びが重要と述べ、「本当に任せたいと思える医師は多くない」とし、自由診療を専門または主体とする歯科医院は、保険適用の制約がない分、医師が「最大限のパフォーマンス」を発揮しやすいと語った。

