¡¡£¸·î£³£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢°ì¶¶¼£ºÑ¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¾æ±¦±ÒÌç¤À¤Ã¤¿ÃË¡ÊÌðÌîÀ»¿Í¡Ë¤¬Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢¡ÊÃæÂ¼È»¿Í¡Ë¤ÎµÝ¤ËÅÝ¤ì¤ë¡£°ì·âÉ¬»¦¤Îµ´Ê¿¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ï³åºÓ¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤¢¤Ã¤µ¤ê»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢¾æ±¦±ÒÌç¤À¤Ã¤¿ÃË¤¬¡¢¹¾¸Í¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿ÂÇ¤Á²õ¤·¤Ç¡¢¾®È½¤ò¤Ð¤é¤Þ¤¡¢¤è¤êÂÇ¤Á²õ¤·¤òº®Íð¤µ¤»¤ë¡£¿·Ç·½õ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤òÁÊ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åð¤ß¤Ï¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢Ì±½°¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶â¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿Ì±½°¤Ï¤½¤ì¤òÃ¥¤¤¤À¤·¡¢Êô¹Ô½ê¤È·ãÆÍ¡£»à¼Ô¤¬½Ð¤ëÁûÍð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ÏÉÙËÜºØµÜÂÀÉ×¡Ê¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ë¤ò¸Æ¤Ó¡¢¶ä¤¬ÇÛ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÄ®Ãæ¤Ë¿¨¤ì²ó¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÁûÍð¤Ï¼ý¤Þ¤êÌ±½°¤â¡Ö¶ä¤¬¤Õ¤ë¡ª¡×¤ÈÏ¢¸Æ¡£¤³¤ì¤ËÅÜ¤Ã¤¿¾æ±¦±ÒÌç¤À¤Ã¤¿ÃË¤Ï¡¢¿ÏÊª¤ò¼ê¤ËÄÕ½Å¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¤â¡¢¿·Ç·½õ¤¬¤«¤Ð¤¤¡¢»É¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾æ±¦±ÒÌç¤À¤Ã¤¿ÃË¤Ï¤È¤É¤á¤ò»É¤½¤¦¤È¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¿ÏÊª¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤¹¤â¡¢¤½¤³¤ÇÌð¤¬¾æ±¦±ÒÌç¤À¤Ã¤¿ÃË¤Î¶»¤ò°ì·â¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÌð¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¸æÀè¼êÁÈµÝÆ¬¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢¡£Á¯¤ä¤«¤¹¤®¤ë°ì·â¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î»à¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÃË¤ò»ÅÎ±¤á¤¿¡£¤³¤Î¿ôÇ¯¸å¤Ë¤¤¤è¤¤¤è¡Ö²ÐÉÕÅðÂ±²þÊý¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ê¿Â¢¤ÎÁ¯¤ä¤«¤¹¤®¤ëÅÐ¾ì¤Ë¡Ö¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÁ´Éô¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿µ´Ê¿³Ê¹¥ÎÉ¤¹¤®¡×¤È¥Í¥Ã¥È¤âÊ¨¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁ¯¤ä¤«¤¹¤®¤Æ°ì·â¤Ç»ÅÎ±¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Öµ´Ê¿¡¢¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿È¾Ê¬¡¢¸ý³ä¤é¤»¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿È¾Ê¬¡×¡Ö£±È¯¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¤È¤Ï¤µ¤¹¤¬¡£¤Ç¤â¾æ±¦±ÒÌç¤À¤Ã¤¿ÃË¤¬»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¹õËë¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤Î¾æ±¦±ÒÌç¤À¤Ã¤¿ÃË¤Î¼óº¬¤Ã¤³¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ²¿¼Ô¤Î¼êÀè¤À¤Ã¤¿¤«¤òÅÇ¤«¤»¤Æ¤«¤é¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ä¤È»ëÄ°¼Ô¤Ï¤â¤É¤«¤·¤¤¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£