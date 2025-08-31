女性ボーカルデュオ、2人揃って結婚＆妊娠発表 年内で活動休止を報告
【モデルプレス＝2025/08/31】女性デュオシンガー・consado（コンサド）の優未（36）と武田レイナ（34）が8月31日、揃って結婚と妊娠を発表した。
【写真】北海道発シンガー、ファン驚きの報告文
グループの公式Xでは、「いつも応援してくださっている皆様へ」と書き出し「このたび、優未・武田レイナは、それぞれ兼ねてよりお付き合いしておりました方と結婚いたしましたことをご報告申し上げます。また、二人ともお腹に小さな命を授かりました」と報告。今後の活動については「11月3日に開催されます9周年ワンマンライブを一区切りとし年内をもちまして活動を休止させていただくこととなりました」と伝え、「それまでの間は体調と相談しながらの活動となりますので温かく見守っていただけましたら幸いに存じます」と呼びかけた。
そして、「各々の活動につきましては、順を追ってご報告申し上げますのであたたかく見守っていただけますと幸いです」と説明。最後には「これまで私たちを応援し、支えてくださったすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございます」と結んでいる。
consadoは、北海道出身の2人による女性デュオ。 2016年2月から渋谷クロスFMで放送されたラジオ番組道産子ガールに二人で共演すると共にデュオとしての歌手活動を開始。Carlos K.がプロデュースするTBSホワイトサカス公式テーマソングCandle lightでキングレコードよりメジャーデビューを果たし、現在はフリーでライブ活動を行っている。（modelpress編集部）
