この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ここはハズさない路地奥にあるレトロな行列カレー！こだわりすぎな夫婦のカレー作りに密着！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脚を踏み入れるのに少しだけ勇気が必要な雑居ビルの奥。心斎橋駅からほど近い南船場の路地奥に、カウンター7席だけの小さなカレーの聖地がひっそりと佇みます。そこが、今回取材で訪れた 『クサカカレー』です。



かつて堺で愛された洋食グリル「KUSAKA」が、2019年に欧風カレーの専門店として移転・リニューアルしたこの店は、素材と技術へのこだわりが詰まった一皿を提供しつつ、4年連続でカレーのグランプリ準グランプリに輝いた実力店としても知られます



【赤コック夫婦の「肉とタレ」への執念】



密着取材がタイトルにも掲げる通り、その主役は“赤のコック服”に身を包んだご夫婦。洋食の技をベースとした夫の調理と、繊細な味覚とアイデアを持つ妻の調理が融合した極上の欧風カレーには、驚くほどのこだわりが詰まっています。



肉は 「スネ肉」と「バラ肉」の2種類の牛肉を厳選使用。スネ肉は出汁の深み、バラ肉は脂の甘みとコクをそれぞれ担い、完璧なバランスを狙っています。この組み合わせこそが、彼らのカレーの味の骨格です。



味の決め手となるのは、「奥様の家庭で代々伝わる、おばあちゃんの秘伝タレ」。リンゴ、人参、バナナ、生姜などをじっくり炒めてペースト状に仕上げたそのタレは、“焼肉屋にも卸してくれ”と求められる逸品。調味料は全て手作りという妻の信念と探究心は、ナチュラルかつ熱量にあふれています。



【店舗情報】



所在地：大阪市中央区南船場3‑11‑27 日宝シルバービル 105（心斎橋駅 徒歩3分）



営業時間：11:30～16:00（L.O.15:45）、水曜定休

