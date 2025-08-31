日本テレビ「２４時間テレビ」が３１日、放送され、萩本欽一（８４）がＭＣを務める『全日本仮装大賞チャリティＳＰ』が生放送された。羽鳥慎一アナウンサーとともにＭＣを担当し、欽ちゃん節を炸裂させた。

審査員席には上田晋也をはじめ、浜辺美波、永瀬廉、志尊淳、永尾柚乃、氷川きよしらがずらり。志尊の名前を「ちほう、ちへん…」とネタなのか間違えたところで、羽鳥アナが「志尊（しそん）さん」とフォローすると「ちそんさん」。審査員に感想を求める場面では、アンミカが「子どもがマネできる楽しさです。バカらしすぎておもしろい間にもう１個押すの忘れました」とコメントすると、「長すぎ！」。続いてマイクを持った大久保佳代子は「アンミカさんと同じです」と急いで反応。笑いが起こったが、羽鳥アナが「非常に審査員の方に緊張感が走っております」とフォローした。

最初に萩本が「あの、時間ないから…」などと話したことで、審査員は早送りのように短いコメントを繰り出す中、今度は仮装側のスペシャルゲストとして登場した卓球女子・伊藤美誠選手が、コメントをすると、これにも「話が長い！」とツッコミ。会場に笑いが起こり、伊藤も小さな声で「すみません」と苦笑いした。

伊藤の仮装については、アンミカが「人生初のマトリックス卓球でした」とコメントし、続く大久保は「パス」。うまい返しに再び笑いが起こった。

ネット上では「欽ちゃんどうしちゃったの？」「こんな人だったっけ？」「暴走してるｗ」「生放送で映しても大丈夫なのだろうか…」「生放送はやめといた方が良さげ」「あれ大丈夫なの？台本ならいいけど」「怖いー ネタ？？？大久保さんのパスには笑った」「『パス！』はナイス」「見ててハラハラ」「ボケなのかガチなのかわかんなかったけど見ててハラハラしてしまった」「こっちがしんどくなった」「なんか空気悪くなった」「正直ドン引き」「子役の子も一瞬でピリピリしてるの理解して一所懸命に短い感想にしてて可哀想だった」など様々な声が書き込まれている。