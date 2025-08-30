¡ÚÉâµ¤Ä´ºº¡Û¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¸ýÀâ¤Ê¸¶ç¤¬À¸¡¹¤·¤¹¤®¤ë¡ª
YouTubeÆ°²è¡Ø¡ÚÉâµ¤Ä´ºº¡Û3.ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¤¢¤È¤Ï¡Ä.¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃµÄå¤¬¸½¾ì¤Ç¤È¤é¤¨¤¿¡ÈÈþ¿Í¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーºÊ¤ÈÉÒÏÓ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÌ©²ñ¡É¤¬¹îÌÀ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¼«¿®Ëþ¡¹¤Ë¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ÇÈÓ¿©¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤À¤«¤é¤Í¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËºÊ¤¬¾Ð´é¤òÊÖ¤¹ÍÍ»Ò¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ñÏÃ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤É¤³¤«¿ÆÌ©¤¹¤®¤ëÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÈà¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥´ー¥¹¥È/¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¸¸¡Ù¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢
¡Ö¤³¤Î¥³ー¥¹¤À¤È²¶¤¬»à¤ó¤¸¤ã¤¦Âå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£»à¤Ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡×
¤È¥¸¥çー¥¯¤ò¸ò¤¨¤ë¡£¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¡È»Å»ö°Ê¾å¡É¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤³¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¹Ô¤³¤Ã¤«¡¢¤¦¤Á¡×
¤½¤Î°ì¸À¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¶¯Îõ¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
ÃµÄå¤ÏÎäÀÅ¤ËµÏ¿¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤¬Ä¥¤êµÍ¤á¤ë¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¸ý¼Â¤Ë¤·¤¿°©À¥――¤½¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¨¡¨¡»Å»ö¤òÍýÍ³¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÌ©²ñ¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à¡È¶ØÃÇ¤Î´é¡É¤ò¡¢Æ°²è¤ÏÀ¸¡¹¤·¤¯Ë½¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¡¦¥¢¥¤¡¦¥ª¤Ï¶ÈÎò52Ç¯¤ËµÚ¤Ö·Ð¸³¤ÈÁ´¹ñ24ÅÔÉÜ¸©¤ÎÊÛ¸î»Î¶¨Æ±ÁÈ¹çÆÃÌóÅ¹²ÃÌÁ¶È¼Ô¤È¤·¤Æ30Ç¯°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÃµÄå¼Ò¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÛ¸î»ÎÀèÀ¸Êý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ë¡¿ÍÍÍ¤ä¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤éÇ¯´Ö12,000·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¤´°ÍÍê¤ò¤ª¼õ¤±¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢Åö¼Ò¤Îµ¡Æ°ÎÏ¡¦Ä´ººÎÏ¤ò¶î»È¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤Î·ë²Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹