¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¡¢WÇÕÍ½Áª¤ËÎ×¤à¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¡ª¡¡¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤é25Ì¾¤ò¾·½¸
¡¡²¦Î©¥ª¥é¥ó¥À¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊKNVB¡Ë¤Ï29Æü¡¢9·î¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26²¤½£Í½Áª¤ËÎ×¤à¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇWÇÕ²¤½£Í½Áª¤Ç2»î¹ç¤òÀï¤¤¡¢2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Ï¡¢9·î¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï4Æü¤Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¡¢7Æü¤Ë¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢ÂåÉ½¤È¤ÎÂÐÀï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏDF¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¡Ê¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤äMF¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤é¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢GK¥í¥Ó¥ó¡¦¥ì¥Õ¥¹¡Ê¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤ÈMF¥»¥à¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤Î2Áª¼ê¤¬½é¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼25Ì¾¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§GK
¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥±¥ó¡Ê¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
¥í¥Ó¥ó¡¦¥ì¥Õ¥¹¡Ê¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¢¨½é¾·½¸
¥Ð¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¢§DF
¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥¢¥±¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¡Ê¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥À¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¹¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¥ä¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥Þ¥¿¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥ó¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥é¥¤¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¢§MF
¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¡Ê¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
¥È¥¥¡¼¥ó¡¦¥³¡¼¥×¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¹¡Ê¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¥¿¥¤¥¢¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥¤¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥¹¥Ï¥¦¥Æ¥ó¡ÊPSV¡Ë
¥·¥ã¥Ó¡¦¥·¥â¥ó¥º¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥»¥à¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¢¨½é¾·½¸
¥¯¥¤¥ó¥Æ¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë
¢§FW
¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥Ç¥Ñ¥¤¡Ê¥³¥ê¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¡¿¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë
¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¡Ê¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È¡Ê¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥Î¥¢¡¦¥é¥ó¥°¡Ê¥Ê¥Ý¥ê¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¥É¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ì¥ó¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥ô¥¡¥¦¥È¡¦¥ô¥§¥°¥Û¥ë¥¹¥È¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë
