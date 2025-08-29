【今週の数字】モダンリテール編（8/22〜8/28）： 【今週の数字】モダンリテール編（8/22〜8/28）：99％の フットロッカー 株主、ディックスによる買収を承認 ほか
「Numbers to know」は、モダンリテールが注目するニュース（8月22日（金）〜8月28日（木））を数字とともにご紹介します。
7％
PDD、第2四半期売上は7％増にとどまるテム（Temu）を運営する中国PDDホールディングスは、4〜6月期売上が前年同期比7％増の1040億元（約2.3兆円）だった。伸び率は数年で最低水準だが予想は上回った。純利益は4％減少したものの、調整後営業利益は予想を超過。株価は時間外取引で一時11％上昇後、取引時間中は横ばいで推移した。米国関税の影響が続くなか、中国政府の消費刺激策が一時的に業績を下支えした格好だが、成長鈍化傾向は鮮明になりつつある（ADWEEK）。
5％
ウォルマート、第2四半期売上高が約5％増ウォルマートの5〜7月期売上高は1,774億ドル（約26兆円）で前年同期比4.8％増（恒常為替ベース5.6％増）。来店客数や滞在時間が伸び、ECも25％増と好調だった。一方、保険費用の増加で営業利益は8.2％減少し、株価は一時5％近く下落。それでも通期の売上見通しは上方修正された。米国売上の約3分の2は国内調達のため関税の影響は限定的だが、値上げに踏み切れば業界全体に波及する可能性がある（Business Wire）。
99％