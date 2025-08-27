FRUITS ZIPPER早瀬ノエルは「本名ノエルじゃない」由来告白
【モデルプレス＝2025/08/27】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の早瀬ノエルが26日、歌手のあのがパーソナリティを務めるラジオ番組「あののオールナイトニッポン0（ZERO）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜3時〜）に出演。自身の名前に言及する場面があった。
【写真】早瀬ノエル、芸名と告白したラジオ番組オフショット
この日、あのから「きょうだいに『リアム』います？」と唐突に尋ねられた早瀬。イギリスの人気ロックバンド・オアシス（Oasis）のメンバーであるノエル・ギャラガーと早瀬の名前「ノエル」が同じことから、その弟である「リアム」が家族にいるかを確認され、「いないです」と口にした。実は「私、本名『ノエル』じゃないんです」と芸名だったことを明かし、早瀬の顔立ちから本名が「『ノエル』だと思ってる人が結構多い」と告白。芸名は「誕生日が12月で、全然クリスマスとかではないんですけど」とフランス語でクリスマスを意味する「ノエル」に由来すると説明し、「お兄ちゃんとか母と相談しながら決めました」と語った。
また、出身地のドイツには「生まれて半年」までいたと言い、その後は「夏休みの間だけおばあちゃん家に行ったりとかは、もちろんしてた」と定期的にドイツを訪れていたと回顧。「ドイツ、エアプかよ」というあののツッコミに笑いつつ、「兄がドイツに住んでます」とも話していた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
