R・マドリー退団のルーカス・バスケス、レバークーゼン加入が決定…2年契約で背番号は21
レバークーゼンは26日、レアル・マドリーを退団した元スペイン代表DFルーカス・バスケスの加入を発表した。契約は27年までとなり、背番号は21を着ける。
1991年7月1日生まれの34歳はR・マドリーの下部組織で育ち、エスパニョールへの期限付き移籍を経て迎えた15-16シーズンにR・マドリーのトップチームデビューを果たした。その後、10シーズンに渡ってプレーし、公式戦402試合に出場。UEFAチャンピオンズリーグ5回、ラ・リーガ4回など、合計23タイトルの獲得に貢献したが、今年7月に昨季限りでの退団が発表されていた。
クラブを通じて、L・バスケスは「これから、レバークーゼンでキャリアを続けられることを楽しみにしています。レバークーゼンは勝利に絶対的な意欲を持ち、高い目標に向かって貪欲に努力しているクラブです。その姿勢は私の考えと一致しており、ここでさらなる成功を目指して努力できることを楽しみにしています」と新天地での意気込みを語っている。
また、シモン・ロルフェスSDは「非常に経験豊富な選手で、技術的にも戦術に長け、優れたプレーメーカーであり、戦略家でもある。ルーカスはそのサッカーの洗練さと特別な経験から、我々の試合に大きな影響を与え、チームの支柱となるだろう」と期待を寄せている。
