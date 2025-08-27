¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡¡Ø½éÎøDOGs¡ÙºÇ½ª²óÄ¾Á°¤Ç¤µ¤é¤Ë¥«¥ª¥¹¤Ê»°³Ñ´Ø·¸
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ä¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¤¤¿¡Ø½éÎøDOGs¡Ù¡ÊTBS·Ï¡ËÂè9ÏÃ¡£
¡¡²÷¡ÊÀ®ÅÄÎ¿¡Ë¤È°¦»Ò¡ÊÀ¶¸¶²ÌÌí¡Ë¤ÎÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¿È¤ò°ú¤³¤¦¤È´Ú¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¥½¥Ï¡Ê¥Ê¡¦¥¤¥Ì¡Ë¤ò¡¢º£ÅÙ¤Ï2¿Í¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¦¥í¥¢¤Î¥½¥Ï¡×¤ËÌá¤Ã¤¿Èà¤ÏÂ¿¤¯¤Î²«¿§¤¤À¼¤òÍá¤Ó¡¢¤½¤ì¤â¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ìµ£Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥âー¥É¤ÇÏ¯¤é¤«¤Ç·ä¤Î¤¢¤ë¡Ö¤¿¤À¤Î¥½¥Ï¡×¤ÎÊÒÎÚ¤Ï°ìÀÚ¸«¤¨¤º¡¢²÷¤â°¦»Ò¤â°ìµ¤¤Ëµ÷Î¥¤ò´¶¤¸¡È±ó¤¤À¤³¦¤Î¿Í¡É¤À¤È»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£ËÜÅö¤Ë°ì½Ö¤Ë¤·¤Æµ¤°Â¤¯¤Ï¶á´ó¤ì¤Ê¤¤¸«¤¨¤Ê¤¤ÊÉ¤òºî¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥½¥Ï¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¡¢Èà¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¼þ°Ï¤«¤é¤É¤ó¤Ê»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤é¤ì²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ö½»¤àÀ¤³¦¤¬°ã¤¦¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¡¢¤à¤·¤í´Ú¹ñ¤Ç¤Î¤³¤Á¤é¤Î¥½¥Ï¤¬ËÜÊª¤Ê¤Î¤«¤È»×¤ï¤»¤ëÀâÆÀÎÏ¤¢¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤ò¾ú¤·½Ð¤»¤ë¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤ÎÂç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÜß·¡Ê´ßÃ«¸ÞÏ¯¡Ë¤Î¼þ°Ï¤òÓÌ¤®²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤¿°¦»Ò¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë»öÌ³½ê¤ò¼¤áÆÈÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¤¿¤À¤¿¤ÀÆ°Êª¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ë´èÄ¥¤ë²÷¤¬¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î¿®Ç°¤À¤±¤Ï¶Ê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë°¦»Ò¤È¡¢¤½¤¦¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¤¿¤À¤¿¤À°¦»Ò¤Î¤³¤È¤¬¿´ÇÛ¤Ç¿´Â¡¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë²÷¡£¤·¤«¤·¡È¥Ô¥ó¥Á¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¡É¤È¤Ï¤è¤¯¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢°¦»Ò¤òÁÛ¤¦¤Èµï¤Æ¤âÎ©¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡È°ÛÀ¤Ø¤Î¹¥°Õ¡É¤À¤È²÷¤âÇ§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¡ÖÎø°¦¤ÏËÜÇ½¡×¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿²÷¤¬¡¢¼«¿È¤ÎËÜÇ½¤¬µá¤á¤ëÂ¸ºß¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯µ¤¤Å¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î´Ö¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤Î¤¬¤³¤³¤Ç¤âÁêÎÉ¡Ê¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡Ë¤À¡£ËÜß·¤ÈÎ¢¤Ç¼ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤í¤¦ÁêÎÉ¤òÁÊ¤¨¤è¤¦¤È²÷¤Ë»ý¤Á¤«¤±¤ë°¦»Ò¤Ë¡¢Ä©È¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÈï¤»¤ëÁêÎÉ¡£ÁêÎÉ¤È²÷¤Ï°ì»þ´ü¤Ç¤â¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢ÇÈÄ¹¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿®Íê¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Ê¢¤ÎÄì¤Ç¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤«¤Í¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë¾å¼ê¤¤¿¹ºê¤ËÁêÎÉÌò¤ÏÅ¬Ç¤¤À¤È²þ¤á¤Æ»×¤ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²÷¤¬Ë¾¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢²÷¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¡¢µÞî±ÆÈÎ©¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À°¦»Ò¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃ¯¤è¤ê¤â¶á¤¯¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Ï¤º¤Î²÷¤¬¤½¤ÎÀï¤¤¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ç¡¢²¹ÅÙº¹¤Ï³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢°¦»Ò¤È²÷¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÃç´Ö¡×¡ÖÍ§¿Í¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢Èà¤é2¿Í¤Î±þ±çÂâ¤Ë¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥½¥Ï¤¬Âè9ÏÃ¤Ë¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡°¦»Ò¤¬³«¶È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤Ë¼Ú¤ê¤¿»öÌ³½ê¤Ç¡¢¤Õ¤È¡ÈÁá¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡É¤È¼åµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï´Ú¹ñ¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥½¥Ï¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¤Î°¦»Ò¤¬ºÇ¤â¸À¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤°ì¸À¤ò¸À¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖÀï¤ª¤¦¤è¡¢°ì½ï¤Ë¡×
¡¡´°Á´¤Ë²÷Í¥Àª¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾õ¶·¤¬Âè9ÏÃ¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤³¤³¤Ë¤¤Æ¥½¥Ï¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï¡£
¡¡²÷¤äÈà¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤ª¤¦¤È¤¹¤ë°¦»Ò¤È¡¢²÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢°¦»Ò¤È¤½¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¶¦¤ËÀï¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¥½¥Ï¡£¤³¤Î»°³Ñ´Ø·¸¤À¤±¤Ë¤ÏÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤´ÊÃ±¤Ë¤ÏÌ¾Á°¤ÎÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤3¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ï¤É¤¦Å¸³«¤¹¤ë¤Î¤«¡£ºÇ½ªÏÃ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼é¤êÈ´¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊÊ¸¡á²Â¹á¡Ê¤«¤³¡Ë¡Ë