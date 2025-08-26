8月25日、本誌「SmartFLASH」は、交際報道が出ていた女優・趣里とBE:FIRST・三山凌輝の2ショットを報じた。

「三山さんは、今年4月の『文春オンライン』にて、人気YouTuber・Rちゃんとの2年間の交際中、毎月のお小遣い200万円、高級外車や時計など総額1億円を貢がせていたと報じられました。2人は婚約していましたが、三山さんの浮気が発覚し、喧嘩の末音信不通になったといいます。

そのうえ、約2週間後には趣里さんと結婚予定との報道も飛び出しました。しかし、一連の報道で父・水谷豊さんや趣里さんが動揺しており、結婚発表は7月に延期されたと伝えられました。三山さんは騒動の末、BE:FIRSTとしての活動を休止し、事務所から独立。趣里さんは3月以降Instagramを更新せず、沈黙を続けています」（芸能記者）

だが、障害が多ければ多いほど恋は燃えるもの。8月上旬、2人は揃って区役所を訪れ、将来に向けて歩みを進める姿が目撃されていた。

「2人ともキャップは被っていましたが、三山さんは特に変装することもなく堂々としていました。趣里さんは眼鏡とマスク姿でした。2人が訪れていたのは、空き地の管理などを扱う部署なので、婚姻届などの提出ではなさそうでした。驚いたのは、趣里さんのお腹がかなりぽっこりしていたことです。ひと目でわかるほどの膨らみでしたよ。そんな趣里さんを三山さんは気遣っていて、雰囲気はラブラブな若い夫婦そのものでした」（居合わせた人）

破局どころか、趣里は新しい命を宿している可能性があるわけだ。業界関係者は「婚約報道が早々に流れたのも、趣里さんの妊娠が発覚したためですよ」と明かし、「今回区役所を訪問した理由は、2人の今後の活動に関するものだと聞いています。少なくとも、“一緒に人生を歩んでいく”という気持ちを持っているのは間違いないでしょう」と語っている。

だが、趣里の両親の胸中は複雑なようだ。趣里の結婚をめぐり、『女性セブンプラス』の直撃を受けた水谷は「何も聞いていないのでね」と言葉少なに語った。当初、水谷一家が所属する個人事務所に三山を迎え入れる計画があったものの、婚約トラブル報道をうけ、水谷が事務所加入を拒否したと『女性自身』が伝えている。

「趣里さんの母・伊藤蘭さんは、水谷さんより頑なに、結婚に難色を示しているという報道も出てきています。実際、三山さんの所業を知って、大事な娘の結婚相手として安心できる母親はいないでしょうが……。

趣里さんとも、厳しい話し合いを重ねているはずです。それでも、22日には、今年1月におこなわれたツアー最終日のコンサートで、趣里さんと親娘共演した時の2ショットをInstagramに掲載。『趣里とは初めての共演でした』と嬉しそうにつづっていました。投稿には、趣里さんのアカウントからも、“いいね”が押されています。互いに複雑な思いはあるのでしょうが、親娘関係はそこまで悪化していないのかもしれません。伊藤さんなりの親心も感じさせる投稿でした」（芸能記者）

2人の関係は、いったいどこへ向かうのか。