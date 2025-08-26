岡崎紗絵×COCO DEAL第二弾コラボ♡先行予約は9月5日からスタート

女優としてもモデルとしても注目を集める岡崎紗絵さんと、人気ブランドCOCO DEALのコラボレーション第2弾がついに登場します。2025年10月上旬の一般発売に先駆けて、9月5日から3日間限定でオンライン先行予約を実施。特典付きの特別な機会は見逃せません。ラインアップは全3型、カラーやディテールにもこだわりが詰まっています。

カスケードボウタイフリルミニワンピース

19,800円（税込）。フリルが贅沢にあしらわれた華やかなデザインのミニワンピース。フロント裏の隠しボタンとループでブラウジング風のシルエットを演出し、スタイルアップ効果も抜群です。

上下を分けて着用できるのが魅力で、ブラウスはデニム合わせに、スカート部分はスウェットとの相性も◎。

サイズ：S／M（カラー：アイボリー／ライトグレー／ローズピンク／ブラック）

NATURAL BEAUTY BASIC発！多機能ジャケットで叶える新しい私

ロングシャギーカーディガン

14,300円（税込）。ふんわり柔らかな肌触りが心地よいロングシャギーカーディガン。軽いアウターとしても、冬にはコートの中に重ねても活躍します。

各カラーごとに異なるオリジナル釦がアクセント。アイボリーはニュアンス感のあるゴールドで華やかに、ピンクは金縁×白マーブルで大人っぽく、グレーは上品なグレーマーブルで仕上げています。

サイズ：F（カラー：アイボリー／ピンク／グレー）

フラワープリントプリーツティアードワンピース

19,800円（税込）。ヴィンテージライクなフラワープリントが目を引くワンピース。ジョーゼット素材を使用し、程よい透け感で秋冬シーズンにも活躍します。

プリーツティアードが裾に広がり、歩くたびに揺れるシルエットが女性らしさを引き立てます。ウエストリボンは調節可能で、シーンに合わせてシルエットを変えられるのも魅力です。

サイズ：S／M（カラー：ライトベージュ／ピンクベージュ／ブルーグレー）

販売スケジュールと特典情報

オンライン先行予約は2025年9月5日（金）10:00～9月7日（日）23:59までの3日間限定で実施。予約特典も用意され、特別感のあるショッピング体験が叶います。

一般発売は10月上旬から、COCO DEAL全店舗および公式オンラインストア「PETAL ONLINE」で展開予定です。※先行予約は上限数に達し次第終了、商品ページは8月29日（金）10:00公開予定。

今回のコラボレーション第2弾は、ワンピース2型とカーディガン1型の全3アイテム。どれも女性らしさとトレンドを兼ね備えた仕上がりで、日常から特別なシーンまで幅広く活躍します。

3日間限定の先行予約は特典付きでさらに魅力的♡ぜひこの機会に、自分らしいスタイルを見つけて秋冬のおしゃれをアップデートしてみてください。