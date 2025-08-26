フライパンに材料を入れて加熱するだけ「簡単無水キーマカレー」


【鶏もも肉の南蛮漬け】夏にぴったりのボリュームおかずを揚げ焼きでヘルシーに！／型やぶりの至極ごはん（1）

「時短」「節約」「ヘルシー」がすべて叶うレシピはいかがですか？

総フォロワー数75万人超え、SNSで注目を集める料理クリエイター・ちぇるさんが、7月に初の書籍『型やぶりの至極ごはん』を発売。この書籍で紹介するレシピは4ステップ以内、使う食材はスーパーで手に入るものだけ。さらに野菜や鶏むね肉、大豆製品などを活用したヘルシーなメニューばかりなので罪悪感なくたくさん食べられます。しかも、9年間のシェフ経験を積んだちぇるさんならではの「おいしく仕上げるコツ」が満載。家庭でもマネしやすいプロの技がレシピに散りばめられています。

この書籍から、今日は『簡単無水キーマカレー』のレシピをご紹介します。

※本記事はちぇる著の書籍『型やぶりの至極ごはん』から一部抜粋・編集しました。

■簡単無水キーマカレー

フライパンに材料を入れて加熱するだけ。

野菜の旨みがギュッと凝縮

野菜の旨みがギュッと凝縮


材料（2人分）

ごはん……200g

鶏ひき肉……200g

なす……150g

ピーマン……2個

パプリカ（赤）、パプリカ（黄）……各1/2個

玉ねぎ……1/2個

トマト缶（カットタイプ）……1/2缶（200g）

A

・カレールウ（粉末タイプ）……大さじ6

・ウスターソース……大さじ1

・おろしにんにく、おろししょうが……各小さじ1/2

トッピング

・卵黄……2個分

作り方

1　下準備

なす、ピーマン、パプリカは1cm角に切り、玉ねぎはみじん切りする。

なす、ピーマン、パプリカは1cm角に切り、玉ねぎはみじん切りする


2　煮る

フライパンにトマト缶を広げ入れ、ひき肉、1をのせ、Aを加えてふたをし、10分煮る。

フライパンにトマト缶を広げ入れ、10分煮る


3　煮詰める

ふたを外し、よく混ぜながら3分煮る。

ふたを外し、よく混ぜながら3分煮る


器にごはんを盛って3をかけ、卵黄をのせる。

■レシピを参考にするときは

・計量は大さじ1＝15ml、小さじ1＝5mlです。

・作り方について、特記のないものは、野菜を洗う、皮をむく、ヘタを除くなどの基本的な下処理を済ませた状態からの手順を紹介しています。

・火加減は、特記のない場合すべて中火です。

■著者プロフィール

ちぇる

1996年生まれ。料理クリエイター。9年間のシェフ経験を持ち、本格的な料理テクニックを家庭向けの料理レシピに落とし込んだ簡単レシピが人気。ボリューミーなダイエットメニューにも定評がある。SNS総フォロワー数75万人を超える（2025年7月現在）。

著＝ちぇる／『型やぶりの至極ごはん』