U-15ÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬Í¥¾¡¡ª¡ÈºÇ¶¯³¹¥¯¥é¥Ö¡ÉFC¥é¥ô¥£¡¼¥À¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¡Ä16Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤ÎÄºÅÀ

Âè40²óÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡ÊU-15¡ËÂç²ñ¤Ï25Æü¡¢·è¾¡Àï¤¬ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤Î»¥ËÚ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
U-15¡ÊÃæ³ØÇ¯Âå¡Ë¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥àÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÄÌ¾Î¡ÖU-15¥¯¥éÁª¡×¡£µÇ°¤¹¤Ù¤Âè40²óÂç²ñ·è¾¡¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè40²óÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡ÊU-15¡ËÂç²ñ ·è¾¡
FC¥é¥ô¥£¡¼¥À(´ØÅì¡) 1-2 ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í(´ØÀ¾¥)
³¹¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ·è¾¡¤Ø¿Ê¤á¤¿´ØÅì1°Ì¤ÎFC¥é¥ô¥£¡¼¥À¡£2ÆüÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢´ØÀ¾1°Ì¤Î¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤òÁê¼ê¤ËFW¥ª¥Ä¥³¥í³¤ºù¤Î·àÅª·è¾¡ÃÆ¤Ç3-2¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
·è¾¡¤Ç¤â³«»ÏÁá¡¹¤ÎÁ°È¾4Ê¬¡¢FWÆ£¾¾ÊË»Î¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢½à·è¾¡¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë4-0¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï¹²¤Æ¤º¡£28Ê¬¤ËFWÂ¼µÈÀµ½¡¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢39Ê¬¤Ë¤ÏMF²¬ÉôÍÚ´õ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
¥é¥ô¥£¡¼¥À¤Ï¸åÈ¾È¿·â¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÀï½Ñ¤Ç¾¡¤ë¿À¸Í¤¬¹¶¼é¤È¤â¤Ë·ä¤ò¸«¤»¤º¡¢»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ1-2¤Ç½ªÎ»¡£¿À¸Í¤¬2009Ç¯Âç²ñ°ÊÍè16Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÍÌ¾¡ª10Âå¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢WÇÕ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿Å·ºÍ¤¿¤Á6Ì¾
ÆÀÅÀ²¦¤Ï¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ÎFWºä°æÍº¿¿¡Ê9¥´¡¼¥ë¡Ë¡£Âç²ñMVP¤Ë¤Ï¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î¡È10ÈÖ¡ÉMFÀõÅÄÏ¢¤¬¤½¤ì¤¾¤ìµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£