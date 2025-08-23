C大阪vs神戸 スタメン発表
[8.23 J1第27節](ヨドコウ)
※19:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 27 ディオン・クールズ
DF 31 井上黎生人
DF 44 畠中槙之輔
DF 66 大畑歩夢
MF 8 香川真司
MF 10 田中駿汰
MF 19 本間至恩
MF 35 吉野恭平
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 13 中島元彦
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 16 奥田勇斗
DF 33 西尾隆矢
MF 4 平野佑一
MF 5 喜田陽
MF 17 阪田澪哉
MF 48 柴山昌也
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 25 鍬先祐弥
DF 41 永戸勝也
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
MF 18 井出遥也
FW 9 宮代大聖
FW 11 武藤嘉紀
FW 26 ジェアン・パトリッキ
控え
GK 21 新井章太
DF 15 本多勇喜
DF 24 酒井高徳
DF 31 岩波拓也
MF 2 飯野七聖
MF 14 汰木康也
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 10 大迫勇也
FW 27 エリキ
監督
吉田孝行
