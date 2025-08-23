[8.23 J1第27節](ヨドコウ)

※19:00開始

主審:中村太

<出場メンバー>

[セレッソ大阪]

先発

GK 1 福井光輝

DF 27 ディオン・クールズ

DF 31 井上黎生人

DF 44 畠中槙之輔

DF 66 大畑歩夢

MF 8 香川真司

MF 10 田中駿汰

MF 19 本間至恩

MF 35 吉野恭平

MF 77 ルーカス・フェルナンデス

FW 13 中島元彦

控え

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 16 奥田勇斗

DF 33 西尾隆矢

MF 4 平野佑一

MF 5 喜田陽

MF 17 阪田澪哉

MF 48 柴山昌也

FW 11 チアゴ・アンドラーデ

FW 55 ヴィトール・ブエノ

監督

アーサー・パパス

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 1 前川黛也

DF 3 マテウス・トゥーレル

DF 4 山川哲史

DF 25 鍬先祐弥

DF 41 永戸勝也

MF 6 扇原貴宏

MF 7 井手口陽介

MF 18 井出遥也

FW 9 宮代大聖

FW 11 武藤嘉紀

FW 26 ジェアン・パトリッキ

控え

GK 21 新井章太

DF 15 本多勇喜

DF 24 酒井高徳

DF 31 岩波拓也

MF 2 飯野七聖

MF 14 汰木康也

MF 77 グスタボ・クリスマン

FW 10 大迫勇也

FW 27 エリキ

監督

吉田孝行