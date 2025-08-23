月20GB使うけど、格安SIMにしても大丈夫？動画をかなり見る方が「無制限×格安」を選ぶといい理由

動画視聴に「無制限×格安」を選ぶといい理由

「無制限×格安SIM」であれば、データ制限を気にする必要がなく、さらに低価格で利用できるため、理想的な選択です。動画配信サービスはデータ消費量が非常に大きく、大容量プランでもすぐに速度制限がかかることがあるでしょう。

スマホで視聴する動画は、HD画質（720p)または中画質（480p)が一般的です。20GBだと、HD画質で約20時間、中画質で約40時間の動画視聴ができる計算になります。

しかし、動画をかなり見る方の場合、月の途中でデータ使用量を超過し、速度制限がかかるリスクも十分考えられます。



無制限プランの比較｜格安SIM・大手キャリア

格安SIMと大手キャリアの価格を、下表にまとめました。



キャリア 無制限プラン（税込み） 株式会社NTTドコモ（docomo） ドコモMAX：8448円 KDDI株式会社（au） 使い放題MAX＋5G／4G：7788円 ソフトバンク株式会社（ソフトバンク） メリハリ無制限＋：7425円 KDDI株式会社（povo） データ使い放題7日間×12回分：9834円（4週間あたり3278円）

出典：株式会社NTTドコモ「新料金プラン提供開始 ドコモMAX」、KDDI株式会社（au）「使い放題MAX＋5G／4G」、ソフトバンク株式会社「料金プラン」、 KDDI株式会社（povo）「データ使い放題(7日間)12回分」より筆者作成

格安SIMと大手キャリアでは、価格面で大きな違いがあることが分かります。

格安SIMは、無制限にデータを使用してもひと月あたり3000円台で済むのに対し、大手キャリアは7000円台からです。約4000円の差があり、年間で4万8000円もの節約効果が期待できます。



ストレスなく動画が見られる格安SIMの選び方

格安SIMの無制限プランを選ぶ際は、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。



1.「無制限プラン」の通信速度に注意する

無制限プランには、速度制限のある低速プランを提供している場合もあるようです。低速の場合、動画視聴時にストレスを感じる可能性が高いため、契約前には通信速度を確認することをおすすめします。



2.カウントフリーの有無をチェックする

一部の格安SIMには、特定サービスのデータ通信量をカウントしない「カウントフリー」というオプションがあります。利用する動画配信サービスが対象の場合、さらにお得に利用できます。



3.どこの回線を利用しているか確認する

格安SIMは、大手キャリアの回線を借りてサービスを提供しており、地域によって通信の安定性が異なります。自分が居住する場所で、安定した通信が期待できる回線を選ぶことが重要です。



動画をかなり見るなら無制限の格安SIMにしよう

動画をかなり見る方には、無制限の格安SIMが最適な選択です。大手キャリアと比べて大幅にコストを削減できて、データ制限のストレスから解放されるでしょう。

ただし、通信速度や回線品質をしっかり確認して、自分の利用環境に最適なサービスを選ぶことが重要です。無制限の格安SIMにして快適な動画視聴を楽しみましょう。



