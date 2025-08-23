恋愛から遠ざかっている女性がつぶやく負け惜しみ９パターン
幸せそうなカップルに負け惜しみを言っても、素敵な出会いはめぐってこないもの。前向きな気持ちをキープし続ければ、自然と出会いが近づいてくるかもしれません。そこで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに、言ったあと後悔するような「恋愛から遠ざかっている女性がつぶやく負け惜しみ」にはどんなものがあるか教えてもらいました。
【１】モニターを見ながらつぶやく「私の彼は２次元にいるし」
「言っちまった…と苦笑い」（１０代女性）のように、画面から出てこない彼に恋しているとつぶやいた自分に、嫌気がさすようです。現実を直視して「２次元の彼はキープ」と割り切れば、失敗を恐れずに男性にアプローチできるようになるでしょう。
【２】元彼を思い出したときにつぶやく「あの頃は楽しかったなー」
「でもそれって…昔話じゃん」（２０代女性）のように、つぶやいたあと、元彼との思い出にすがる自分が嫌になるようです。「あの頃よりもっと素敵な恋をしよう！」と元彼への未練を捨てて心を閉ざすのをやめれば、身近な男性の意外な魅力を発見できるかもしれません。
【３】夜、「シーン…」と静まり返った部屋でつぶやく「さみしくなんてないもん」
「本当は文句なしにさみしい」（２０代女性）のように、部屋に一人でいるときに強がっても、余計にさみしい気分になってしまうようです。気になる男性に自分から連絡するなど、さみしさを打ち消すアクションを起こせば、そこから恋愛に発展するかもしれません。
【４】残業を終えて、満員電車で帰る途中につぶやく「今は仕事が一番だから」
「仕事は好きだけど潤いがない」（２０代女性）のように、つぶやいたあと何か物足りない気分になるようです。「仕事も恋も頑張ろう！」と自分磨きも頑張れば、魅力に気づいてくれる男性が現れるでしょう。
【５】失恋後に悔し紛れにつぶやく「所詮、男なんてこんなもの」
「自分の男運のなさにヘコむ…」（３０代女性）のように、男性を見放す言葉を口にしても気持ちは晴れないようです。「次こそは！」と前を向き、合コンなどの出会いの場に足を運べば、今度こそ素敵な男性と出会えるかもしれません。
【６】人肌が恋しくてたまらないときにつぶやく「もう誰でもいい」
「欲求不満だなーと自覚する（笑）」（２０代女性）のように、冷静になったときガツガツしている自分が嫌になるようです。「誰でもいい」ではなく、「○○君がいい」と一人に集中してアプローチすれば、振り向いてくれるかもしれません。
【７】一人で買い物をしているときにつぶやく「やっぱり一人が楽しい！」
「でも一人に慣れたくない…」（２０代女性）のように、一人の時間を満喫する一方で、焦りを感じる女性もいます。「二人ならもっと楽しいだろうな」と考え、趣味や遊びをきっかけに恋人探しをすれば、長くお付き合いできる男性が見つかりそうです。
【８】同年代のカップルを見て心の中でつぶやく「リア充爆発しろ！」
「言ったあとちょっとむなしくなります」（１０代女性）のように、嫉妬している自分が情けなくなるようです。心を閉ざさずに「私も負けずに頑張ろう！」とポジティブに行動すれば、明るい表情に惹かれる男性が現れるかもしれません。
【９】友達に彼氏ができたときに、心の中でつぶやく「うらやましくないもん！」
「羨ましいけど素直になれない」（１０代女性）のように、負け惜しみをつぶやく自分が嫌になるようです。素直に「本当によかったね！」と称えれば、彼の友人を紹介してくれるなど、友達が幸せを分けようとしてくれるかもしれません。
他にはどんな「恋愛から遠ざかっている女性がつぶやく負け惜しみ」があると思いますか？ ご意見をお待ちしております。（外山武史）
【１】モニターを見ながらつぶやく「私の彼は２次元にいるし」
「言っちまった…と苦笑い」（１０代女性）のように、画面から出てこない彼に恋しているとつぶやいた自分に、嫌気がさすようです。現実を直視して「２次元の彼はキープ」と割り切れば、失敗を恐れずに男性にアプローチできるようになるでしょう。
「でもそれって…昔話じゃん」（２０代女性）のように、つぶやいたあと、元彼との思い出にすがる自分が嫌になるようです。「あの頃よりもっと素敵な恋をしよう！」と元彼への未練を捨てて心を閉ざすのをやめれば、身近な男性の意外な魅力を発見できるかもしれません。
【３】夜、「シーン…」と静まり返った部屋でつぶやく「さみしくなんてないもん」
「本当は文句なしにさみしい」（２０代女性）のように、部屋に一人でいるときに強がっても、余計にさみしい気分になってしまうようです。気になる男性に自分から連絡するなど、さみしさを打ち消すアクションを起こせば、そこから恋愛に発展するかもしれません。
【４】残業を終えて、満員電車で帰る途中につぶやく「今は仕事が一番だから」
「仕事は好きだけど潤いがない」（２０代女性）のように、つぶやいたあと何か物足りない気分になるようです。「仕事も恋も頑張ろう！」と自分磨きも頑張れば、魅力に気づいてくれる男性が現れるでしょう。
【５】失恋後に悔し紛れにつぶやく「所詮、男なんてこんなもの」
「自分の男運のなさにヘコむ…」（３０代女性）のように、男性を見放す言葉を口にしても気持ちは晴れないようです。「次こそは！」と前を向き、合コンなどの出会いの場に足を運べば、今度こそ素敵な男性と出会えるかもしれません。
【６】人肌が恋しくてたまらないときにつぶやく「もう誰でもいい」
「欲求不満だなーと自覚する（笑）」（２０代女性）のように、冷静になったときガツガツしている自分が嫌になるようです。「誰でもいい」ではなく、「○○君がいい」と一人に集中してアプローチすれば、振り向いてくれるかもしれません。
【７】一人で買い物をしているときにつぶやく「やっぱり一人が楽しい！」
「でも一人に慣れたくない…」（２０代女性）のように、一人の時間を満喫する一方で、焦りを感じる女性もいます。「二人ならもっと楽しいだろうな」と考え、趣味や遊びをきっかけに恋人探しをすれば、長くお付き合いできる男性が見つかりそうです。
【８】同年代のカップルを見て心の中でつぶやく「リア充爆発しろ！」
「言ったあとちょっとむなしくなります」（１０代女性）のように、嫉妬している自分が情けなくなるようです。心を閉ざさずに「私も負けずに頑張ろう！」とポジティブに行動すれば、明るい表情に惹かれる男性が現れるかもしれません。
【９】友達に彼氏ができたときに、心の中でつぶやく「うらやましくないもん！」
「羨ましいけど素直になれない」（１０代女性）のように、負け惜しみをつぶやく自分が嫌になるようです。素直に「本当によかったね！」と称えれば、彼の友人を紹介してくれるなど、友達が幸せを分けようとしてくれるかもしれません。
他にはどんな「恋愛から遠ざかっている女性がつぶやく負け惜しみ」があると思いますか？ ご意見をお待ちしております。（外山武史）