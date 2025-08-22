ドジャースは23日から2位パドレスと首位攻防戦

ドジャースは19日（日本時間20日）から敵地で行われたロッキーズ4連戦を2勝2敗で終えた。22日（同23日）からは2位パドレスと敵地で3連戦。1ゲーム差で迎える首位攻防戦に「見ものだな」「最後の直接対決にドキドキ」とファンの注目も高まっている。

21日（同22日）のロッキーズ戦、大谷翔平投手は登板翌日だったため、4月に“産休リスト”入りした時以来の休養日だったが、ドジャースは9-5で勝利。ナ・リーグ西地区最下位に沈む球団を相手に最低限ともいえる2勝2敗の五分で4連戦を終えた。一方、パドレスは19日（同20日）からのジャイアンツ戦を3勝1敗。ゲーム差を1に縮めて本拠地でドジャースを迎え撃つ。

前回対戦した15日（同16日）からの3連戦はドジャースが3連勝。首位に浮上しゲーム差を2に広げていた。22日（同23日）からの3連戦は、今季シーズン最後の対戦カードとあり、ドジャースとパドレスにとって、今後の命運を左右する3日間になりそうだ。

大一番を迎えるにあたり、SNSにはファンから「大谷さん出れるのかしら……」「負けられない」「負け越せない戦いが始まる」「ヤバいな」「明日からは絶対に気を抜けないねー」「パドレス有利のような気がするのは、オラだけ？」「地区優勝争いをしてる可能性があるからガチ対戦になりそう」と続々コメントが。“最後”の3連戦は大きな注目を集めそうだ。（Full-Count編集部）