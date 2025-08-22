NY株式21日（NY時間12:02）（日本時間01:02）
ダウ平均　　　44719.57（-218.74　-0.49%）
ナスダック　　　21075.26（-97.60　-0.46%）
CME日経平均先物　42705（大証終比：+95　+0.22%）

欧州株式21日GMT16:02
英FT100　 9309.20（+21.06　+0.23%）
独DAX　 24293.34（+16.37　+0.07%）
仏CAC40　 7938.29（-34.74　-0.44%）

米国債利回り
2年債　 　3.796（+0.048）
10年債　 　4.337（+0.047）
30年債　 　4.939（+0.044）
期待インフレ率　 　2.382（+0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.757（+0.040）
英　国　　4.729（+0.057）
カナダ　　3.477（+0.031）
豪　州　　4.278（-0.020）
日　本　　1.604（0.000）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.21（+0.50　+0.80%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3388.80（+0.30　+0.01%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112764.75（-1622.27　-1.42%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1672万9778（-240680　-1.42%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ