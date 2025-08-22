ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は２１８ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式21日（NY時間12:02）（日本時間01:02）
ダウ平均 44719.57（-218.74 -0.49%）
ナスダック 21075.26（-97.60 -0.46%）
CME日経平均先物 42705（大証終比：+95 +0.22%）
欧州株式21日GMT16:02
英FT100 9309.20（+21.06 +0.23%）
独DAX 24293.34（+16.37 +0.07%）
仏CAC40 7938.29（-34.74 -0.44%）
米国債利回り
2年債 3.796（+0.048）
10年債 4.337（+0.047）
30年債 4.939（+0.044）
期待インフレ率 2.382（+0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.757（+0.040）
英 国 4.729（+0.057）
カナダ 3.477（+0.031）
豪 州 4.278（-0.020）
日 本 1.604（0.000）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.21（+0.50 +0.80%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3388.80（+0.30 +0.01%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112764.75（-1622.27 -1.42%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1672万9778（-240680 -1.42%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
