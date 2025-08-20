再入荷キターーーーッッ！【3COINS】見た目も機能も文句なし♡「人気商品」をチェック

【3COINS（スリーコインズ）】のレジャーで使えるアイテムにご注目！ 使いやすさがありつつ、おしゃれな雰囲気漂うデザインが魅力。キャンプやピクニックなどに持っていけば、快適で楽しい時間が過ごせるかもしれません。今回は公式通販サイトで再入荷した話題の「人気商品」に、あわせてチェックしていただきたいアイテムを加えた、イチオシのレジャーグッズをご紹介します。

両手が塞がらない持ち手付きの「ドリンクホルダー」

公式サイトいわく「人気商品再入荷！」したという要注目のこちら。ドリンクを差し込める6つの穴があるホルダーは、上部に持ち手が付いており、両手が塞がらない便利仕様です。お値段は\550（税込）。アイボリーにグリーンがアクセントになった、ナチュラル感のある配色がおしゃれ。支える部分がドリンクをしっかりホールドしてくれて、移動時に落ちる心配もなさそうです。

太めの脚で安定感もありそうな「収納バッグ付折りたたみテーブル」

続いてはあわせてチェックしていただきたいレジャーアイテムをご紹介。グリーンのロゴが大胆にあしらわれたおしゃれなテーブルです。太めの脚が左右に付いていて安定感がありつつ、使わない時は折りたためる使い勝手の良さがうかがえます。公式サイトによれば「約高さ13×幅33.5×奥行き25cm」と小さいサイズ感で、荷物にかさばりにくいのも嬉しいところ。便利な収納バッグも付いていて、お値段は\1,100（税込）です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino