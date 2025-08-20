この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

9月以降に予定されている7つの重要カード改定情報を特集した「【9月以降の重要改定7選】 dカード、マリボ、セゾンカードの改悪内容は知っておくべき」で、ポイ活YouTuber・鬼丸征也さんが自ら厳選した最新情報を分かりやすく解説した。



鬼丸さんは動画冒頭で「今月8月も非常にたくさんの重要改定情報が発表されました。今日の動画ではその復習という形になってしまうんですが、絶対これだけは皆さんに伝えたい」と語り、9月以降のカード界隈の情勢変化に警鐘を鳴らす姿勢を見せた。



まず注目されたのは、三井住友カードが新たに投入する最上位ランクの「オリーブインフィニット」。現存の一般カード、ゴールド、プラチナプリファードよりもさらに上位に位置し、最大利用特典やSBI証券でのクレカ積立時の高還元率が奨励点。「最大6%という還元率は他の証券会社のクレカ積立と比較してぶっちぎりで最高」だと強調したが、「年会費は現状最上位のプラチナプリファードでさえ3万3千円。インフィニットは10万円前後になるんじゃなかろうか」と鬼丸さん独自の予想を添える。また、「カードをうまく扱い切れる方は一部富裕層だけ」と“限られた層向き”であるとバッサリ。



ファミマTカードのリニューアルも話題となった。9月1日から「ファミマカード」として生まれ変わり、最大5％割引、JCB加盟店でも1％割引になるが、「物理カードの持ち歩きが必要」「一部対象外も注意」と利便性や使い方についても具体的なアドバイスを挿入。「ファミペイ連携での割引や、チャージ時の還元についても新情報を詳述」し、「もしかするとファミペイ決済でも5%割引になるかも」と独自見解も展開した。



dカードや日興フロッキーについては、「今までdカードからJALPAYやAUPAYにチャージしていたという人も多いはずですが、もうポイントがまったく付かない」「日光フロッキーでのDポイントによる株購入も、9月から月5万ポイントの上限が。その場しのぎを他社も追従する」と“ポイカツ界隈”への影響度を強調。



マリオットボンヴォイアメックス（通称マリボー）の超大改悪に対しては「年会費が49,500円から82,500円にアップ、特典獲得条件も大幅厳化。アンケートでも3分の2が解約を検討すると答えた」と衝撃の現状をリポート。「もはや元を取れるカードではなく、富裕層狙いに完全シフト」と分析。



au自分銀行の新金利については「プレミアムステージ達成で0.65％は現状業界トップ水準」と前向きな意見。一方、セゾンカードの一連の“改悪ラッシュ”には「電子マネープリペイドカードへのチャージは今後一切ポイント無し」「年会費無料条件や手数料も厳しくなってる」と徹底した注意喚起。



動画の締めくくりでは「これからも痛い解約情報が発表された際は動画でお伝えします。チャンネル登録して待っててください」と述べ、視聴者とポイ活消費者への“被害最小化”を呼びかけた。