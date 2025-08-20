関係進展?!女子が「ドキッ」とするLINEの一言９パターン
気になる女の子に友達扱いされていても、LINEで上手に揺さぶりをかけると、恋愛対象として意識してもらうことも可能かもしれません。そこで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに「関係進展!?女友達を『キュン！』とさせるLINEの一言」を教えてもらいました。
【１】「意外とカワイイところあるじゃん」など、女らしさを褒めるLINE
「そういう目で見てくれてたんだ…とドギマギ」（10代女性）というように、女らしさを褒めてキュンとさせるパターンです。男勝りなタイプなど、褒められ慣れていない女の子に送ると、動揺を誘うことができそうです。
【２】「そういや毎日やりとりしてるよなー」など、親密になったことを気付かせるLINE
「こっちもいつの間にか相手のことばかり考えてることに気付いた」（20代女性）というように、やりとりを重ねていることを特別視させて、二人の関係を意識させるパターンです。そのためには、会話のラリーが続くようなネタを投下し続ける必要があるかもしれません。
【３】「今のままが一番いいよ」など、自然体であることを受け入れるLINE
「この人となら、ありのままの自分で付き合えそう…と思いました」（30代女性）というように、自己嫌悪に陥っている女性には、「今のままでいい」と受け止めることが胸に刺さるようです。「私なんて…」などと気弱な返事が届いたら、すかさず「このままでいいんだよ！」と念を押しましょう。
【４】「絶対叶えろよ！」など、相手の夢を応援するLINE
「私のパートナーとして必要かも!?と感じました」（20代女性）というように、相手の背中を押すメッセージで、気を引く手もあります。ただ応援するだけでなく、お互いの夢について語り合えば、より親密になれそうです。
【５】「今日元気なかったけど、なんか悩んでる？」など、気持ちを察知するLINE
「私のこと気にかけてくれてると感じた」（20代女性）というように、落ち込む様子を気にかけてもらってキュンとする女の子もいます。「悩みがあるなら聞くよ！」と包容力を見せれば、素直に甘えてもらえるかもしれません。
【６】「顔色悪かったけど、大丈夫？」など、体調を気遣うLINE
「本気で心配されるとキュンとする」（20代女性）というように、体が弱っているときに男友達のやさしさに触れ、好きになることもあるようです。「早く元気出せよな！」などと励ましのメッセージも添えてあげましょう。
【７】飲み会後に「ちゃんと帰れたー？」など、帰宅を確認するLINE
「女の子扱いが嬉しい！」（20代女性）というように、帰宅確認のLINEも好印象のようです。「心配だから、今度はやっぱり送るよ」などと次回のエスコートを約束すると、二人の距離も縮まるでしょう。
【８】「君なら聞いてくれるかなと思って…」など、悩みを相談するLINE
「信頼してくれてる証拠だと思えば、悪い気はしない」（20代女性）というように、男友達に頼られたら、放っておけなくなる女の子は多いようです。相手に寄りかかるだけでなく「なんかあれば俺にも連絡して」と声を掛けて、なんでも話せる間柄を目指しましょう。
【９】「今、好きな人いるの？」など、恋愛状況を大胆に尋ねるLINE
「不意打ちすぎて『ドキッ！』とする」（10代女性）というように、好きな人について尋ねることで、異性として意識させるケースです。周りの友達から「そっけない」と思われている男性が送ると、ギャップがあっていいでしょう。
「女友達を『キュン！』とさせるLINEの一言」は、ほかにどんなものが考えられるのでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（外山武史）
【１】「意外とカワイイところあるじゃん」など、女らしさを褒めるLINE
「そういう目で見てくれてたんだ…とドギマギ」（10代女性）というように、女らしさを褒めてキュンとさせるパターンです。男勝りなタイプなど、褒められ慣れていない女の子に送ると、動揺を誘うことができそうです。
「こっちもいつの間にか相手のことばかり考えてることに気付いた」（20代女性）というように、やりとりを重ねていることを特別視させて、二人の関係を意識させるパターンです。そのためには、会話のラリーが続くようなネタを投下し続ける必要があるかもしれません。
【３】「今のままが一番いいよ」など、自然体であることを受け入れるLINE
「この人となら、ありのままの自分で付き合えそう…と思いました」（30代女性）というように、自己嫌悪に陥っている女性には、「今のままでいい」と受け止めることが胸に刺さるようです。「私なんて…」などと気弱な返事が届いたら、すかさず「このままでいいんだよ！」と念を押しましょう。
【４】「絶対叶えろよ！」など、相手の夢を応援するLINE
「私のパートナーとして必要かも!?と感じました」（20代女性）というように、相手の背中を押すメッセージで、気を引く手もあります。ただ応援するだけでなく、お互いの夢について語り合えば、より親密になれそうです。
【５】「今日元気なかったけど、なんか悩んでる？」など、気持ちを察知するLINE
「私のこと気にかけてくれてると感じた」（20代女性）というように、落ち込む様子を気にかけてもらってキュンとする女の子もいます。「悩みがあるなら聞くよ！」と包容力を見せれば、素直に甘えてもらえるかもしれません。
【６】「顔色悪かったけど、大丈夫？」など、体調を気遣うLINE
「本気で心配されるとキュンとする」（20代女性）というように、体が弱っているときに男友達のやさしさに触れ、好きになることもあるようです。「早く元気出せよな！」などと励ましのメッセージも添えてあげましょう。
【７】飲み会後に「ちゃんと帰れたー？」など、帰宅を確認するLINE
「女の子扱いが嬉しい！」（20代女性）というように、帰宅確認のLINEも好印象のようです。「心配だから、今度はやっぱり送るよ」などと次回のエスコートを約束すると、二人の距離も縮まるでしょう。
【８】「君なら聞いてくれるかなと思って…」など、悩みを相談するLINE
「信頼してくれてる証拠だと思えば、悪い気はしない」（20代女性）というように、男友達に頼られたら、放っておけなくなる女の子は多いようです。相手に寄りかかるだけでなく「なんかあれば俺にも連絡して」と声を掛けて、なんでも話せる間柄を目指しましょう。
【９】「今、好きな人いるの？」など、恋愛状況を大胆に尋ねるLINE
「不意打ちすぎて『ドキッ！』とする」（10代女性）というように、好きな人について尋ねることで、異性として意識させるケースです。周りの友達から「そっけない」と思われている男性が送ると、ギャップがあっていいでしょう。
「女友達を『キュン！』とさせるLINEの一言」は、ほかにどんなものが考えられるのでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（外山武史）