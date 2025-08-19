スリップノットが約177億円で全音楽カタログ売却へ、“莫大な収入”得るミュージシャンたち
スリップノットが、全音楽カタログを1.2億ドル（約177億円）で売却する交渉を進めているという。
メンバー全員がグロテスクなマスクを被ったミクスチャーメタルバンドのスリップノット。ビルボード・プロによると、投資会社ハーバービュー・エクイティ・パートナーズとの取引が締結寸前だそうだ。
最終段階にあるとされる今回の取引では、1999年のセルフタイトデビュー作以降の全作品の著作権とマスター録音ロイヤルティの所有権を譲渡することになる一方、新たな音源に関しては対象外となる見込みだ。
「ウェイト・アンド・ブリード」「デュアリティ」「サイコソーシャル」などで知られる同バンド。2022年には長年所属していたレーベルのロードランナー・レコードを離脱しており、最後のスタジオアルバムは同年の「ジ・エンド、ソー・ファー」となっている。
最近はケリー・クラークソンが同投資会社に音楽カタログの一部を売却、他にもクイーン、KISS、ピンク・フロイド、スティーヴィー・ニックス、ボブ・ディラン、ニール・ヤングらが過去の音楽作品の権利を譲り莫大な収入を得ている状況だ。
