ÆüËÜ¤ÎAV½÷Í¥¤«¤é¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É´«¤á¤é¤ì¤¿²áµî¤â¡¡ºòÇ¯12·î²ò»¶¤Î¸µK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ë¥¦¥¤¥ó¥¯¡ÚPHOTO¡Û
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×cignature¡Ê¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¡Ë¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¸¥¦¥©¥ó¤¬¶á¶·¤òÅÁ¤¨¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ý¥í¥ê¤·¤½¤¦¡©¡È¤Ó¤·¤ç¤Ó¤·¤ç¡É¤Î¥¸¥¦¥©¥ó
¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï8·î17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö²Æ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Î¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤òÊÒ¼ê¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤ê¥¦¥£¥ó¥¯¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤È¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¤Î¤Ë²Ú¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Î»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¥¸¥¦¥©¥ó¤È¤¤¤¨¤ÐºòÇ¯6·î¡¢YouTube¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥Î¡¼¥Ð¥Ã¥¯ ¥¿¥¯¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¡×¤Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤«¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎAV½÷Í¥¤«¤é¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡É¤È´«¤á¤é¤ì¡¢°ì»þÅª¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤À¤¬´ñ¤·¤¯¤â¡¢¤³¤ÎÁûÆ°¸å¤Ë¥½¥í¤Ç²Æ¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ëcignature¤Ï²ò»¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤·¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£