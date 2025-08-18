FX¤Ç¡Ö¾¡¤Æ¤ë¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡×¤È¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤¤¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡×¤Î¡È¤Û¤ó¤Îº³ºÙ¤Ê¡É°ã¤¤¡ÚFX¤Î¥×¥í¤¬²òÀâ¡Û
FX¤Ç¤Ï¸í¤Ã¤¿È½ÃÇ¤¬Âç¤¤ÊÂ»¼º¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àì¶È¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤Î²ÃÆ£¥à¥Í¥Ò¥µ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¶¦ÄÌÅÀ¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢²ÃÆ£»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¸µ¼ê30Ëü±ß¤«¤é¤ï¤º¤«3Ç¯¤ÇFIRE¤ò³ð¤¨¤ëÇú±×¥È¥ì¡¼¥É ²«¶â¤Î¥¹¥¥ã¥ë¥Ô¥ó¥°FX¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤«¤é¡¢FX¤ÇÄ¹´üÅª¤ËÍø±×¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¥³¥Ä¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Íø±×¤Ï·î¤´¤È¤ËÂç¤¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë
FIREÃ£À®¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤éÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¡¢FX¤È¤¤¤¦Ä¹´üÀï¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¾å¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Äê´üÅª¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÖÁê¾ì¤Ë¤ÏÃÍÆ°¤¤ÎÎÉ¤¤»þ´ü¡¢°¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¡¢FX·Ð¸³¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊý¤¬¤¹¤Ç¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢Áê¾ì¤Ë¤Ï¥È¥ì¥ó¥ÉÁê¾ì¡¢¥Î¥ó¥È¥ì¥ó¥ÉÁê¾ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥È¥ì¥ó¥É½éÆ°¡áÄÉ¿ï´ü¤òÁÀ¤¦¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¥Õ¥©¥í¡¼¼êË¡¡×¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¤¢¤ëÁê¾ì´Ä¶¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡ÊÃÍÆ°¤¡Ë¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¥Î¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÁê¾ì´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò½Ð¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÃÍÆ°¤¤¬ÎÉ¤¤»þ´ü¤È°¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë·Á¤Ç¼êË¡¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÇÀ¶È¤äµù¶È¤Î¼ý³Ï¡Ê³Í¡ËÎÌ¤¬¡¢¡Èµ¨Àá¤äÅ·¸õ¼¡Âè¡É¤ÇËè·îÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤ªÊ¬¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£FX¤â¡¢¤³¤ì¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¡£FX¤âÁê¾ì¼¡Âè¤Ç¡¢Ëè·î¡¢¼ý±×¤Ë¤Ï¥à¥é¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ëè·î¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬åºÎï¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥êÂ·¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Áê¾ì¤¬ÎÉ¤¤·î¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î·î¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢4ÇÜ¤ä5ÇÜ¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤·¡¢È¿ÂÐ¤Ë¡¢ÃÍÆ°¤¤¬°¤¤·î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÀµ¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥É¤ò¤·¤Æ¤â¡¢Íø±×¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÍ¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢FX¤Î·î¤´¤È¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¡¢Ëè·î¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È²ñ¼Ò¤Î¤ªµëÎÁ¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢åºÎï¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤êÂ·¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡ÈÁê¾ì¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥È¥ì¡¼¥É¤ò¤¹¤ë¡É¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÃÍÆ°¤¤¬°¤¤Ãæ¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÊÑ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ä¢ªÂ»ÀÚ°ÌÃÖ¤ò¥º¥é¤¹¢ªÂç¤¤Ê´Þ¤ßÂ»¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¥Ê¥ó¥Ô¥ó¤¹¤ë¢ª¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¤¥Á¤«¥Ð¥Á¤«¤Î¹â¥í¥Ã¥È¤Ç¾¡Éé¢ªÅöÁ³Éé¤±¤Æ¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤ÂçÂ»¤Ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê°½Û´Ä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾¡¤Æ¤ë¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡×¤È¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤¤¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡×¤Î°ã¤¤
FX¤Ç¤Ï¡Ö·îÍø12¡ó¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¡Ö12¡ó¡×¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÌÜ°Â¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã£À®¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÈÉ¬Ã£ÌÜÉ¸¡É ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö·îÍø12¡ó¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¾¡Î¨65¡ó¡×¤È¤¤¤¦¿ôÃÍÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¡Öº£·î¡¢·îÍø50¡ó¤¬Ã£À®¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¥È¥ì¡¼¥É¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¡¢²¿¤ò¤É¤ì¤À¤±´èÄ¥¤ì¤ÐFIRE¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÌÜ°Â¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¤À¤¤¤¿¤¤·îÍø12¡ó¤¬Ã£À®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é½çÄ´¤À¤Ê¡¢¤È¿ÊÄ½¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ì¡¼¥É¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢ÃÍÆ°¤¤ÎÎÉ¤¤»þ´ü¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥È¥ì¡¼¥É¤·¡¢ÃÍÆ°¤¤Î°¤¤»þ´ü¤Ï¥È¥ì¡¼¥É¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁê¾ì¤Î¥à¥é¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤ÇÀµ¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥É¤ò¤·¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¡¢¡ÖÊ¿¶Ñ¤¹¤ë¤È¡¢¤À¤¤¤¿¤¤·îÍø12%¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌÜ»Ø¤»¤ì¤ÐOK¤Ç¤¹¡£
·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÍÆ°¤¤Î¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥È¥ì¡¼¥É¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡Ê¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Á¤¿¤¬¤ë¤³¤È¤ò¡¢°ìÈÌ¤Ë¥Ý¥¸¥Ý¥¸ÉÂ¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡Ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬FX¤Ç¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
FX¤ÎÍø±×¡áÍø³Î¤Î¶â³Û¡¼Â»¼º¤Î¶â³Û
¤Ç·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯Íø±×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤È´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥Ý¥¸¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÂ»¼º¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸µ¤â»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤È1¾¡¤¹¤ì¤Ð·îÍø12%¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¡¢¤¢¤È»Ä¤ê¤Î2%¤ò²Ô¤¤¤Ç¤·¤Þ¤ª¤¦¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Áê¾ì¤ä¥ë¡¼¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤Ä¤¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥É¥«¥ó¤È»ñ¶â¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÍßË¾¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥É¤ò¤·¤Ê¤¤¡¦¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¾åµ¤Î¼°¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Â»¼º¤¬¸º¤é¤»¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤ÈÍø±×¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Àµ¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥É¤Î¼ç¸ì¤È¤Ï¡ÖÁê¾ì¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¢¨ÆüËÜ¸ìÅª¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ÈùÌ¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡Ë¡£
Áê¾ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£·î¤Ï50Ëü±ß¤ò³Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ Áê¾ì¤¬°¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£½µ¤ÏÈù±×¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¤Ê Áê¾ì¾å¤Î¤³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Äñ¹³¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÍø³Î¤À¤Ê
¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡£
¤³¤ì¤¬¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤Î¾ì¹ç¤À¤È¡¢¼ç¸ì¤¬Á´Éô¡Ö¼«Ê¬¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë¥È¥ì¡¼¥É¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ ¡Ê¼«Ê¬¤¬¡ËÂ»¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â»ÀÚ¤»¤º¤ËÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ ¡Ê¼«Ê¬¤Î¡Ë¼ÂÎÏÅª¤Ë¤Ï¡¢º£·î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÀ®ÀÓ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤ª¤«¤·¤¤
¤Ê¤É¡£
¡ÖÁ´¤Æ¤ÏÁê¾ì¼¡Âè¡×¡£Áê¾ì¤ÎÃÍÆ°¤¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥í¥¸¥Ã¥¯¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿²Õ½ê¤À¤±¥È¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£²ó¤Î·îÍø12¡ó¤ÎÌÜ°Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¸¶Â§¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¸µ¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏÆ»¤Ê·îÍø¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢3Ç¯¤ÇFIRE¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
